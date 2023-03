Saúl Ordóñez, el atleta que estuvo a punto de dejarlo todo y ahora fija la meta en los JJOO de París 2024

El deporte de élite, frente a lo que muchos creen, no solo presenta esfuerzos físicos, sino también mentales. Y si no que se lo digan a Saúl Ordóñez. El altleta berciano estuvo a punto de dejarlo todo en septiembre de 2022, pero, sin embargo, la situación parece haber cambiado después de encarrilar buenos resultados esta misma temporada.

Además, Saúl ha logrado hace escasas semanas su primer campeonato en indoor, concretamente el de España en 800 metros. Un hito a sus 28 años que le ha impulsado a fijar ahora más que nunca la vista en los Juegos Olímpicos de París 2024. La moral de este atleta a vuelto a ser lo que era y, aunque el europeo de Budapest no ha salido del todo bien tras pasar una enfermedad respiratoria, no ha cambiado nada en su principal objetivo.

Por supuesto hay que empezar por el oro en el campeonato de España de hace unas semanas… ¿cómo te sientes?

Muy contento, es mi segunda medalla de oro y la primera en Indoor con mis 28 años. Contento de las sensaciones y feliz de como están yendo las cosas.

Literalmente, entraste de cabeza en la línea de meta ¿qué se te pasó en esos momentos por la mente?

Pues en ese momento miro a los lados y veo que voy igual que Mariano de rápido y que solamente me saca un cuerpo por delante, sin darme cuenta decido gastar todas mis fuerzas en tirarme hacia delante para intentar ganar y así poder conseguir el oro.

Saúl Ordóñez cuando entró en meta en la final de los 800 metros en indoor del campeonato de España. Sergio de Spormedia

Tú primer título nacional en cerrado, ¿está cambiando algo en Saúl Ordóñez deportivamente?

Estos últimos meses he trabajo muy bien en el nuevo sistema de entrenamiento de Llorenç, al hacer una planificación diferente me he sentido motivado además de apoyado para trabajar duro.

Hace unos meses incluso pensabas en la retirada, ¿supongo que ya con esto ese pensamiento se habrá esfumado, no?

Este año pensé en aportar al 100% o dejarlo aún lado. He encontrado a un grupo de entrenamiento que me motiva para ello y facilitan el trabajo, por el momento voy a seguir trabajando de cara al verano.

Ya has comentado en alguna ocasión que en ello ha influido el cambio de entrenador, de la alimentación, forma de trabajar, etc ¿se podría decir que has encontrado ‘tú sitio’?

Me siento cómodo en el grupo, desde el primer día me han tratado bien y como uno más, y la forma de trabajar se adapta perfectamente, ya que no hago tanto entrenamiento enfocado a la carrera y de tanta intensidad, y eso hace que se me quiten todos los dolores.

Saúl Ordóñéz junto a sus compañeros de equipo en un campeonato reciente. Sergio de Spormedia

¿Y Saúl Ordóñez? ¿Ha cambiado? O sigue siendo el mismo

Puede ser. Sobre todo soy un poco más mayor y algo he madurado, mi implicación también está cambiando y estoy más centrado en mi trabajo.

Ahora que parece que las cosas vuelven a funcionar, ¿qué esperas de tu futuro deportivo?

Pues no quiero cerrarlo a nada, simplemente quiero sentirme feliz de nuevo haciendo atletismo y eso es lo que estoy haciendo y lo que tenga que venir vendrá.

Imagino que París 2024 será un objetivo…

Este periodo olímpico está más cerca que otros años y como todos los atletas sí que tengo el objetivo en Paris.

¿Una promesa que harías si fueras a los JJOO de 2024?

Disfrutar la competición y ser feliz allí.

Saúl Ordóñez durante un campeonato reciente. Sergio de Spormedia

El Europeo no ha salido del todo bien por los problemas de salud que has pasado, ¿cómo te ha afectado?

Bueno, he tenido una semana que seguía con la respiración afectada en los entrenamientos pero ahora parece que ya estoy recuperado al 100%.

¿Cómo se viven esos momentos como deportista de élite? Me refiero a una situación como la vivida, en la que una enfermedad no te ha dejado mostrar quién es realmente Saúl Ordóñez

Pues nada bien, pero bueno, en este caso al menos ha sido por algo que no tenía nada que ver conmigo.

¿Pensando ya en Budapest?

Sí, hay que hacer muchas carreras hasta el verano pero vamos luchar.

No sé si igual pensar en el futuro es algo contraproducente, ¿te gusta vivir el presente?

Siempre es bueno pensar en el futuro, ya que hace que nos planteemos el presente que hemos de vivir con la mayor de nuestras pasiones.

Ya por último, ¿va seguir dando guerra Saúl Ordóñez en las pistas durante los próximos años?

Espero estar ahí todo el tiempo que sea posible disfrutando como el primer día.

Sigue los temas que te interesan