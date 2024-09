La nadadora burgalesa Marta Fernández se cuelga su tercera medalla con el bronce en 50 braza, la trigésima para España en París

La nadadora burgalesa Marta Fernández volvió a subir este miércoles al podio por tercera jornada consecutiva en París 2024, para recoger el bronce paralímpico en los 50 metros braza de la clase SB3, al parar el crono en 58’’63.

En una final apasionante, con las gradas abarrotadas de público y la presencia de la infanta doña Elena y representantes de empresas patrocinadoras del equipo español, Fernández tuvo una salida lenta siendo cuarta a mitad de la piscina. En los 25 metros finales hizo gala de su fortaleza física para rebasar a la ucraniana Maryna Verbova (cuarta final) y quedarse a 32 centésimas del segundo escalón del podio.

La española, que fue tercera en las clasificatorias de la mañana (59’’35) en La Dèfense Arena, estuvo acompañada en el podio por la italiana Mónica Boggioni, medalla de oro con récord paralímpico (53’’25) y la brasileña Patricia Pereira que obtuvo la plata con un tiempo de 58’’31.

La presea de la burgalesa supuso la medalla número 30 para el Equipo Paralímpico Español en los Juegos de París 2024 (7 de oro, 8 de plata y 15 de bronce).

En declaraciones a los medios, Marta se mostró “muy contenta con el bronce”, pero reconoció que “se nota mogollón el cansancio de los dos días anteriores”. “Me he dejado todo lo que tenía, pero sé que si hubiera tenido días de descanso entre medias se podía luchar por un poco más”, lamentó.

La española, que suma su tercera medalla en París y la sexta en su carrera, explicó que “cuando soñaba con París me parecía casi imposible repetir Tokio” y, aunque de momento no ha subido al primer cajón del podio “yo lo lucharé y me dejaré el alma” en las dos pruebas que aún tiene que nadar. “Al final son tres medallas en unos Juegos Paralímpicos”, celebró.

Tercer día consecutivo con medalla

Marta Fernández debutó en París en la jornada del lunes donde consiguió el bronce en 50 espalda S3, y en la del martes plata en 100 libres. La burgalesa fue la deportista española más laureada en Tokio 2020, donde subió al podio en tres ocasiones para recoger el oro de los 50 braza SB3, la plata de los 50 mariposa S5 y el bronce de los 50 libre S4.

Afincada en Valladolid, debutó con la selección española en el Europeo celebrado en Funchal unos meses antes de los Juegos de Tokio y dio la sorpresa al colgarse una medalla de oro y tres de plata.

Después, ha ampliado su palmarés en las principales competiciones internacionales, como los Mundiales de Funchal 2022 (dos oros, una plata y un bronce) y de Manchester 2023 (dos oros, una plata y dos bronces), y el Europeo de Funchal 2024 (cuatro oros, una plata y un bronce).