La burgalesa Marta Fernández suma la vigésima medalla de España en los Juegos Paralímpicos, con el bronce en 50 espalda

La nadadora burgalesa Marta Fernández logró este lunes la medalla de bronce en los 50 metros espalda S3 de los Juegos Paralímpicos de París 2024, con lo que España suma ya 20 metales en esta competición (5 de oro, 4 de plata y 11 de bronce).

Fernández, de 30 años y con parálisis cerebral, estaba entre las principales aspirantes al podio de esta prueba, después de realizar esta mañana el tercer mejor tiempo de las ocho finalistas y batir el récord de España.

Ya por la tarde, la nadadora burgalesa saltó a la piscina del París La Défense Arena dispuesta a confirmar esos pronósticos. De hecho, encabezó la carrera durante los compases iniciales, pero finalmente tuvo que conformarse con la medalla de bronce. El oro fue para la británica Ellie Challis, en tanto que la plata correspondió a la rusa Zoia Shchurova -que compite bajo bandera neutral-.

La nadadora española consiguió así su segunda medalla internacional en los 50 espalda S3, tras el bronce obtenido el pasado abril en Funchal, capital del archipiélago portugués de Madeira. “Nos empezamos a plantear la espalda con un cambio en la forma de nadar en marzo. Estoy muy contenta porque coger medalla en esta prueba era algo que no contábamos y queda margen de mejora”, comentó Fernández.

La nadadora española indicó: “Ha sido un año duro y solo pensaba en luchar por las medallas en París. Ya tengo una, así que estoy contenta y a por más, si se puede. Al principio pensé que no era medalla porque no he visto que se iluminara el trampolín y he pensado: ‘Mañana más’. Pero cuando lo he visto me ha dado un subidón”.

Marta Fernández fue la deportista española más laureada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, los primeros de su carrera, donde subió al podio en tres ocasiones para recoger el oro de los 50 braza SB3, la plata de los 50 mariposa S5 y el bronce de los 50 libre S4.

La nadadora burgalesa que entrena en Valladolid debutó con la selección española en el Europeo celebrado en Funchal unos meses antes de los Juegos de Tokio y dio la sorpresa al colgarse una medalla de oro y tres de plata. Después, ha ampliado su palmarés en las principales competiciones internacionales, como los Mundiales de Funchal 2022 (dos oros, una plata y un bronce) y de Manchester 2023 (dos oros, una plata y dos bronces), y el Europeo de Funchal 2024 (cuatro oros, una plata y un bronce).