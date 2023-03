Una tortilla de 900 raciones: "Para hacer algo así hay que estar un poco loco"

Lo más bonito de los pueblos son las tradiciones que aún se conservan en ellos y las personas que luchan cada día para que estas no mueran. Un ejemplo de ello es Jesús Martín Repiso, un hombre de 73 años que lleva toda la vida en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.

La tradición viene de lejos, con el famoso Día de la Vieja, uno de los eventos con más historia del municipio. Es un día donde mayores y pequeños van a comer tortilla al pinar o aceitunas con cebolla y pimentón. La tradición tuvo un parón durante unos años pero hace ya casi una década que lograron recuperarla y mantener la esencia de una de las costumbres más sonadas del municipio.

"Fue difícil revivirlo. Me llamaron a mí porque saben que yo hago tortillas grandes y me pidieron que la hiciera para resucitar el día", asegura Martín. Pero no es que sea grande, sino que lo es tanto como para sacar de ella unas 900 raciones. Eso es lo que Jesús, junto con sus seis ayudantes, han logrado en una tradicional fiesta que se celebró el pasado miércoles 15 de marzo.

Empezaron con 300 raciones y han ido incrementando con los años debido al éxito que estas tenían, y que cada vez más gente quería participar en el encuentro. "La tortilla es igual que en casa, pero con herramientas más grandes. tiempo y gente", asegura. Y es que estuvieron prácticamente toda la mañana para poder elaborarla, desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Con un peso de casi 200 kilos, está compuesta por 900 huevos y 160 kilos de patatas.

Sin embargo, tiene algún que otro secreto esta elaboración: las jijas. Y, ante el eterno debate que surge sobre la tortilla respecto a si debería o no llevar cebolla, Jesús responde: "Yo soy partidario de que la lleve porque suaviza mucho y le da un sabor particular. Soy un gran consumidor de cebolla". En definitiva, una tortilla compuesta de 900 huevos, 160 kilos de patatas, 16 kilos de jijas y 20 de cebolla.

Una de las grandes complicaciones está en darle la vuelta a la tortilla. Ese momento que nadie quiere asumir por si se estropea y se quedan sin ella, pero este vallisoletano es tan ingenioso que hasta ha diseñado un instrumento para poder llevarlo a cabo. Un sistema compuesto por dos postes de hierro, un puente arriba y poleas. Lo hace como si fuera una "campana", utiliza una paellera de casi dos metros y le pone unos ejes al lado que se levantan con una grúa por el peso que tiene. La suspende hacia arriba y cuando coge altura, la empuja.

El mecanismo diseñado para darle la vuelta a la tortilla

Para él, aunque parezca raro, lo más fácil es darle la vuelta. Asegura que "no tiene complicación" y que lo más difícil es cuajarla: "En el centro hay casi 10 centímetros de espesor y el fuego tiene que estar muy bien controlado". Pero es que Jesús tiene en cuenta todos los detalles, no hay nada que se le escape ya que es un experto en hacer este tipo de elaboraciones a lo grande.

Para evitar que la tortilla se queme ha creado un quemador especial para butano, ya que hay que ponerlo a la potencia adecuada dado que "si le das mucha fuerza, se quema. Y si le das poca, no cuaja".

Un día muy especial en el que disfrutaron casi 900 personas que "acabaron muy rápido con la tortilla", incluso los hubo que "no pudieron ni probarla". Jesús bromea con su labor como cocinero: "Estoy un poco loco, porque para hacer algo así hay que estarlo, pero lo hago con mucha ilusión".

Una tradición que nadie sabe qué pasará cuando Jesús ya no quiera ponerse al frente del mando. Por ahora, nadie le ha preguntado por esta elaboración porque "no es lo mismo una tortilla de 50 raciones, que de 900". Así que, todo apunta a que durante muchos años más seguirá llevando el control de ella dado que "a todo el mundo le ha gustado".

Elaboración de la tortilla de patata

