Eusebio rompe el silencio tras su trágico accidente: “Sigo buscando ser feliz, lo voy a conseguir”

Una lección de vida. El 30 de diciembre de 2020 estará marcado para siempre en la vida de Eusebio Sacristán. Cuando toda España se preparaba para una Navidad sin saber la pandemia que se avecinaba, el histórico futbolista del Real Valladolid y entrenador de Real Sociedad y Celta de Vigo, entre otros, disfrutaba de la tradicional visita a su ciudad. Fatalidades de la vida, cuando iba al servicio de un bar, se tropezó y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Tuvo que ser operado, y tras permanecer ingresado durante tres semanas en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a finales de enero se trasladó a Barcelona para proseguir una recuperación que ha sido costosa. "¿Eres feliz?" le ha preguntado el presentador, "es lo que estoy buscando", ha reconocido un emocionado Eusebio en un día en el que era para escuchar. Hasta el punto de que conseguir que el casi centenar de invitados no consulten su móvil durante una hora, tiene mérito.



Desde entonces, y pese a muchas peticiones, el de La Seca nunca había querido hablar de lo que ocurrió. Hoy lo ha hecho en el estreno de Los Desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) donde tras más de dos años ha roto su silenció para contar el túnel por el que ha pasado y sus proyectos de futuro. Toda una lección de vida. Ha sido una conversación presentada por Chus Rodríguez y que ha vivido momentos duros, pero también que ha servido para rememorar la fuerza del que fuera uno de los héroes de Wembley en la final de 1992 del FC Barcelona. “No estaba preparado hasta ahora para dar entrevistas, he estado muy dolido y fastidiado durante mucho tiempo, no sabía cómo iba a ser mi vida, pensé que sería un desastre”, ha comenzado. “Han pasado 25 meses desde entonces, estoy un poquito más preparado para hablar con los demás y me ha dado un poquito de alegría”, ha continuado.

[Eusebio se emociona en su visita al Ayuntamiento de Valladolid]

El exblanquivioleta ha reconocido que “hay momentos en los que tengo dificultad para hablar con la gente porque creo que no voy ser capaz de mantener una conversación”. En su opinión ha puesto su empeño en la recuperación y donde ha dado “muchas vueltas” en “qué había sido mi vida”. Y su vida “ha sido un proceso en la que las cosas que se fue preparando, las fui cumpliendo” Para Eusebio, su “vida fue una mentalidad”, cuando era un niño en La Seca pensaba en ser futbolista. En este momento ha realizado un repaso a su trayectoria profesional ofreciendo fechas concretas y demostrando que mantiene sus recuerdos más especiales. “En ese camino sigo, para volver a estar bien, tener la capacidad de tener una relación normal con los demás. Os doy las gracias por estar aquí a mi lado”, ha agradecido ante los aplausos del recinto.

Eusebio durante su intervención

Su día a día es diferente a hace años, pero ya ha recuperado las “ganas de ver” fútbol. “veo partidos todos los fines de semana”, ha añadido. Ha sorprendido cuando ha afirmado que su favorito para ganar la Liga es la Real Sociedad. “Es algo grande, me encanta lo que hace tanto en defensa como en ataque”, ha expresado. Y para el Real Valladolid ha augurado “una salvación” para el equipo de “mi tierra”.

Recientemente ha sido abuelo, "algo que me ha devuelto la vida", aunque al principio solo pensaba "¿qué puedo ofrecer a mi familia, si no puedo ni mantener una conversación". Eusebio Sacristán ha destacado el ejemplo de los personajes del libro 'Viven, tragedia en los Andes', que lo ha leído para aplicarlo en su recuperación: "Esa fuerza les hizo sacar dificultades en un proceso que era muy difícil en su vida".



Foto de autoridades junto a Eusebio

La posibilidad de volver al fútbol aún está lejos, “lo primero es recuperarme, sentirme bien, sentirme positivo, pero tengo claro que en algo relacionado con el mundo del fútbol acabaré”.

"Las cosas pasan por algo"

Eusebio ha reconocido que piensa que “las cosas cuando pasan, pasan por algo”. En su caso, “el poder recuperar cosas”. También ha recordado su época como entrenador, Real Sociedad, FC Barcelona, Celta de Vigo, Girona, entre otros. El descenso a Segunda División en Girona ha reconocido que le provocó “miedo” y eso es lo que trasmitió a sus jugadores, “por eso descendimos”. Y por supuesto, se ha hablado de su Fundación, de la mano de Pedro Pablo Crespo, “un genio”, que ha creado una idea para toda Castilla y León. "Yo solo pongo el nombre, el que hace todo es él", ha añadido.

Arropado por casi un centenar de personas (el alcalde de Valladolid, Oscar Puente y el director General de Deportes, de la Junta, Sánchez Guijo) en el acto celebrado en la Hípica de Valladolid, Eusebio ha conmovido a la gente con un repaso de lo que ha sido su plan de recuperación, todo con la intención de ser el Eusebio de antes.

Momento del evento

