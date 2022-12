Pacheta explota tras la injusta derrota contra el Real Madrid: “Estoy harto”

Con la cabeza bien alta, pero sin puntos. El Real Valladolid regresó a la Liga, tras el parón por el Mundial de Qatar, con una derrota injusta contra un Real Madrid serio, pero que se encomendó a la inspiración de Courtois y al talento de Benzema para llevarse los tres puntos de un repleto estadio José Zorrilla. Finalmente, el 0-2 no refleja lo visto en el campo, en especial, porque la actuación del colegiado Munuera Montero volvió a ser decisiva. Ante esto, el entrenador blanquivioleta Pacheta explotó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Hasta que llegó un penalti señalado por mano de Javi Sánchez, el Pucela tuteó sin problemas al actual campeón de la Liga de Campeones. Incluso arrinconado al rival en varios momentos de juego en los que sendos paradones de Courtois impidieron el gol local. Sergio León la tuvo en su cabeza, en remate de córner, y el meta belga hizo una parada de la temporada sacando una mano impensable, en el 67'.

Hasta que llegó el minuto 81. Benzema cabeceó un saque de esquina y el balón impactó en el brazo de Javi Sánchez, de espaldas, en el aire entre varios jugadores. Revisó el VAR y Munuera Montero decretó penalti. Además roja directa a Sergio León, por protestas, y la amarilla al defensor blanquivioleta, que tendrá que cumplir ciclo de sanción por acumulación de tarjetas. Benzema anotó y el partido se acabó en el minuto 84. Cinco minutos después llegó la sentencia.

Pacheta: "Que piten todas"

Y por esta actuación, Pacheta explotó. “Estoy cansado, estoy indignado. A mí la pitan y esta no. Que piten todas, estoy indignado. Que le pongo la imagen del penalti en San Mamés y vemos la comparativa. A mí me no la pitan. Que no se olviden que yo pago sus errores, ellos no pagan los míos".

Ahora bien, el técnico burgalés acabó satisfecho con el rendimiento. "Me voy orgulloso del equipo, y la gente se ha ido orgullosa, han aplaudido. Hemos salido con mucho respeto, seguritos, cuando nos hemos soltado con balón hemos conseguido salir creo que hemos hecho un partido fantástico, cada vez veo al equipo mejor. De este partido vamos a salir reforzados”, expresó.

