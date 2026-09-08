Éxito de matriculación en la ULE: arranca el curso y el nuevo grado de Medicina con un 6,6% más de nuevos alumnos

La rectora Nuria González y el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad en la apertura del curso académico 2026/2027 en la Universidad de León. ULE.

La Universidad de León (ULE) arranca este miércoles 9 de septiembre un curso académico de los que quedan marcados en el calendario. Lo hace con la puesta en marcha de su esperadísimo grado en Medicina y con las aulas prácticamente llenas de bote en bote.

Un total de 2.533 alumnos de nuevo ingreso han estampado ya su firma, lo que significa que la institución leonesa ha cubierto el 97,42% de las 2.600 plazas que sacó a la oferta, firmando un crecimiento del 6,6% respecto a las mismas fechas del año pasado.

Durante la puesta en escena en la Facultad de Ciencias de la Salud, la rectora, Nuria González, acompañada por el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, quiso poner en valor la solidez del proyecto con el que la universidad estrena Medicina.

González garantizó que el nuevo grado echa a andar "plenamente alineado con los estándares de calidad académicos y las exigencias de la profesión médica actual".

Además, la rectora avanzó que las obras de la futura sala de disección encaran ya su recta final para estar a punto de cara al segundo semestre, combinando el material tradicional con tecnología puntera como una mesa de anatomía virtual.

El tirón de la oferta leonesa va mucho más allá de las batas blancas: hasta 30 titulaciones —el 64% de la oferta global de la ULE— superan ya el 90% de ocupación. Ciencias de la Salud tira del carro con 455 nuevos alumnos (con más de la mitad de ellos asentados en el Campus de Ponferrada), seguida muy de cerca por la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, con 433, y la Facultad de Económicas, con 352.

Destaca también la gran acogida del grado en Ciencias Gastronómicas —que roza el lleno con 19 de sus 20 plazas cubiertas—, así como la fuerte remontada en Ingeniería Minera y en el doble grado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal, dos carreras que han llegado a duplicar sus matrículas.

Si se mira la radiografía de las nuevas incorporaciones, el perfil universitario leonés vuelve a hablar en femenino: el 58% del alumnado de nuevo ingreso son mujeres, con una abrumadora mayoría en aulas como Trabajo Social (87%), Veterinaria (79%), Educación (78%) o Ciencias de la Salud (77%). Por otro lado, la ULE consolida su puente con la Formación Profesional, desde donde llegan 344 estudiantes (un 13,6% del total).

Esta vía de acceso no para de ganar adeptos y supone ya cerca del 40% de los nuevos alumnos en carreras como Podología, Enfermería o Veterinaria.

Aunque las ventanillas de matriculación seguirán abiertas hasta mediados de octubre para terminar de rematar el baile de listas de espera en grados y posgrados —donde los másteres rozan los 600 inscritos empujados por el de Formación del Profesorado—, el ambiente en los campus es de optimismo pleno.

Nuria González resumió que la Universidad de León encara este curso "con ilusiones renovadas" y la mirada puesta en seguir haciendo cantera, investigando al más alto nivel y abriendo puertas al mercado laboral para sus titulados.