Castilla y León resiste la caída generalizada del Informe PISA y continúa en el podio educativo nacional

Las aulas de Castilla y León han vuelto a dar la talla en el gran informe global de índices de educación.

A pesar de que la última entrega del Informe PISA dibuja un bajón generalizado en las notas de media España y del resto de Europa, los alumnos castellanos y leoneses plantan cara a la tendencia y se mantienen entre los mejores.

Las cifras dejan a Castilla y León en un meritorio segundo puesto nacional tanto en Matemáticas como en Ciencias, y en una tercera plaza en Lectura.

Es verdad que se escapa ese primer puesto absoluto que la región acariciaba en la anterior edición, pero las notas siguen estando a años luz del promedio nacional y superan sin despeinarse la media de la Unión Europea.

Si nos metemos de lleno en los datos, los alumnos castellanos y leoneses firmaron 472 puntos en Matemáticas, una nota con la que solo Madrid consigue sacar un pequeño margen de ventaja y que saca casi veinte puntos de distancia a la media del país.

En el terreno científico la historia se repite: la Comunidad vuelve a subirse al segundo escalón del podio estatal con 493 puntos, dejando muy atrás los promedios tanto del Estado como del conjunto de los países europeos.

Por su parte, la competencia lectora de los alumnos de la autonomía se salda con 466 puntos, colocándose en el tercer lugar del mapa autonómico por detrás de Asturias y Madrid. Como novedad, el estudio mide la competencia digital e innovadora para la resolución de problemas, un apartado donde la región se ubica en cuarta posición con 509 puntos.

El escenario general en el conjunto de España refleja los peores datos de la serie histórica de esta evaluación, con caídas en las tres áreas principales.

Desde el Ministerio de Educación han evitado vincular este retroceso general con la implantación de la LOMLOE y han anunciado la convocatoria de una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para analizar los resultados.

Pese al repliegue global de las calificaciones, la fortaleza del sistema educativo de Castilla y León permite a la Comunidad mantenerse junto a Madrid y Asturias como el principal referente de calidad docente en todo el país y uno de los mejores de Europa.