Charlas, rutas y digitalización completa: así se revitaliza el paisaje de La Valdería desde la Universidad de León

Una de las becas Ralbar 2026 de la Universidad de León (ULE) y la Fundación Banco de Sabadell han hecho posible el desarrollo de un proyecto denominado ‘Resiliencia y patrimonio en los Valles del Teleno’, que ha sido llevado a cabo por Gonzalo Pérez Turrado, estudiante del Grado de Turismo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

“El proyecto, -explica el joven investigador- se ha centrado en la comarca de La Valdería (municipios de Castrocontrigo y Castrocalbón), y en menor medida en Truchas y Santa Elena de Jamuz, para documentar y poner en valor la evolución de un paisaje singular marcado tanto por vestigios de la actividad humana como por la reciente regeneración tras los diversos incendios (con particular enfoque en el incendio de 2025)”.

Un legado permanente

Gonzalo Pérez Turrado afirma que se ha cumplido con éxito el objetivo central, que consistía en “acercar la geografía y el patrimonio paisajístico a la comunidad”, si bien explica que “el trabajo de campo se alargó, en detrimento de las charlas y talleres más de lo previsto, debido a los tiempos y trámites de la burocracia local para su puesta en marcha”.

Más allá de los eventos puntuales, el mayor hito del proyecto es el legado permanente que se dejará en la zona gracias a la digitalización completa de las rutas, miradores y Puntos de Interés (POI), garantizando que cualquier visitante o vecino pueda interpretarlos libremente en el futuro.

Gonzalo Turrado también destaca la celebración del certamen fotográfico, con su posterior exposición, y las rutas de senderismo guiadas.

Conectar conocimiento y medio rural

Al valorar la experiencia de las becas Ralbar, apunta que son “una herramienta imprescindible para conectar el conocimiento académico con las necesidades reales del medio rural leonés, permitiendo aplicar la geografía sobre el terreno y generar impacto sociocultural directo en un entorno que sufre un abandono institucional sistemático”.

Todo lo anterior lleva a Gonzalo Pérez Turrado a expresar su agradecimiento a la ULE y a la Fundación Banco Sabadell “por el impulso de estas becas”, y a la entidad colaboradora Montañas del Teleno “por su respaldo institucional para poder solicitarla”.

También quiere citar, “de forma muy especial, tanto a los vecinos de La Valdería como al ayuntamiento de Castrocontrigo (y su alcalde, Olivio) y a la asociación ‘El Castro del Campillo’ (y a su presidenta, Marina) por su acogida y colaboración durante el trabajo de campo”.

Gonzalo Pérez Turrado durante las actividades de digitalización Universidad de León

Finalmente, el estudiante aporta un aspecto a pulir en futuras ediciones, y expone que sería de gran ayuda establecer o fortalecer los canales de mediación o convenios previos más ágiles entre la universidad y los ayuntamientos o pedanías locales.

“En ocasiones, -concreta-, aquí se producen trabas burocráticas debidas a distintos motivos que frenan el calendario operativo de los becarios, exigiendo reajustar los plazos sobre la marcha”.