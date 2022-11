Nacho Gago, un profesor diferente

Diferente, fuera de lo común o lejos de lo que estamos acostumbrados. Así se puede definir a José Ignacio Gago, un profesor salmantino afincado el colegio de las Teresianas de Valladolid. Se caracteriza por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Una apuesta decidida por una enseñanza de calidad a través de la originalidad y métodos de última generación que le han valido para ser nombrado tercer mejor profesor de Secundaria de España en los Premios Educa Abanca 2022.

Nacho, como le gusta que le llamen, ya había estado presente en este top nacional el pasado año, cuando quedó quinto, pero este ha logrado entrar en el podio de la prestigiosa lista de la educación española. Ahora bien, ¿quién es este profesor y por qué destaca? El docente charro ha sido el culpable de que, por ejemplo, la ministra de Educación, Pilar Alegría, haya sido entrevistada por los alumnos en la radio del colegio, o de que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, haya ido a recoger basura al río con los estudiantes.

¿Cómo lo ha conseguido? Aprovechando las redes sociales. Estas le han servido a Nacho Gago para conseguir cosas posiblemente inimaginables como las anteriormente mencionadas. "Llegar a personas así a través de los métodos tradicionales para pedir una cita o hablar con ellas tienes que pasar muchos filtros que están delante porque les llevan los correos y demás", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

En este sentido, Gago asegura que "hay veces que con ciertas cosas puedes llegar a esas personas o cercanos suyos" para hacerlo de "manera diferente y llamar la atención". Y así fue, por ejemplo, con la ministra Pilar Alegría, que no tardó en responder a un simpático vídeo de los alumnos publicado en el perfil de Instagram del profesor que al ritmo de la música solicitaban la entrevista en la radio del colegio con la titular de la cartera de Educación. "Con esa invitación tan trabajada no puedo rechazar la invitación... habrá entrevista", contestó Alegría en Instagram.

Pilar Alegría junto al presentador Nacho Gago

Meses después, el Ministerio puso fecha al encuentro y la entrevista sin filtros de los alumnos se hizo realidad. Un método similar fue lanzado al regidor vallisoletano, Óscar Puente, quien no dudó en aceptar ir a limpiar de basura el río con los estudiantes a través de Instagram.

Una manera diferente de conocer a los gestores de la sociedad vallisoletana y española, pero desde un prisma "no político", ya que "nunca" entran en estos temas. "Es la ministra de Educación y el alcalde, lo demás es indiferente. A la ministra por ejemplo la hubiéramos entrevistado igual independientemente de su partido", recalca con la intención de que quede claro.

Unas actividades cuanto menos novedosas para el alumnado, pero también para los padres. El día de la llegada de la ministra se mostraban "encantados". "Estaban alucinados cuando vieron a Pilar Alegría por todo lo que se preparó alrededor del colegio, el jaleo en su llegada y todo el dispositivo policial montado", recuerda Nacho Gago.

Ahora bien, las redes sociales no se quedan aquí únicamente. El profesor cree que la utilización de estas hoy en día es "fundamental, tanto para trabajar como para lanzar diferentes propuestas". Por ello, Nacho, que las usa como un elemento de retroalimentación para enseñar y aprender él mismo, califica a estas como una herramienta para que los chavales se "eganchen" a distintos proyectos y actividades.

Nacho también pone en práctica lo que se conoce como gaming o gamificación. Esto es usar distintas plataformas de quiz como Kahoot para hacer actividades "muy útiles" con el objetivo de conocer a través de test lo que saben los alumnos pero "de otra manera" a las tradicionales.

Aunque pudiera parecer peligroso el uso de las redes sociales, Gago asegura que los adolescentes "saben distinguir muy bien hasta donde se puede llegar y donde no". "Hay que poner límites. Nunca he tenido ningún problema en ese sentido", asegura.

Pero es que además estas sirven para romper una barrera generacional. "Hay muchas cosas a las que se puede llegar con las redes sociales que no se pueda de otra manera", explica Nacho, que añade que los chicos de ahora son de la conocida Generación Z y con estas herramientas se pueden conseguir "muchas más cosas que con las tradicionales, que puede que ni si quiera las conozcan". "Saben descargarse Instagram o Be Real, pero luego igual no saben mandar un correo electrónico o escribir una hoja de Word", asevera, al mismo tiempo que matiza que esto último también "hay que aprenderlo", aunque con las redes sociales puedes dar "diferentes utilidades".

La enseñanza no radica únicamente en los alumnos, ya que los docentes se encuentran en un "proceso continuo de formación". "Unos con más edad y otros con menos, pero todos se adaptan y el que no lo hace lo intenta y pide ayuda al resto al igual que nosotros pedimos ayuda para otras cosas", aclara el profesor de las Teresianas de Valladolid.

José Ignacio, que sueña con conseguir el primer puesto en algún momento en los Premios Educa Abanca, afronta ahora un proceso de "trabajo" para intentar "conseguirlo". "Estoy encantado y ojalá pueda conseguir el primer puesto en algún momento", sentencia Nacho Gago, un profesor diferente.

Sigue los temas que te interesan