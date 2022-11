Luis Gutiérrez, de querer ser enfermero a convertirse en el mejor profesor de España: "El secreto es disfrutarlo"

Hace 28 años un joven leonés con la mayoría de edad recién cumplida se enfrentaba a las pruebas de acceso a la universidad con una meta que cumplir: ser enfermero. Sin embargo, el destino, caprichoso, le impidió llegar a la nota mínima para acceder a la licenciatura porque tenía una sorpresa guardada para él. Luis Gutiérrez, ahora con 46 años, se ha convertido en el mejor profesor de Primaria de España, según los prestigiosos premios de Educa Abanca que otorga anualmente.

Este leonés es profesor desde hace 17 años en el colegio Maristas San José de León, donde, precisamente, también estudió. Ahora bien, durante su juventud Luis no tenía puesta su mira profesional entre las paredes de un aula, ya que, muy sinceramente, admite en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León que "no quería ser maestro". "Yo no quería ser maestro, quería ser enfermero, pero no me dio la nota aquí en León. Me dijeron que hiciera Primaria y empecé, me gustó, seguí, hice una especialidad, luego otra y me encanta. Es una suerte, yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo", añade con una sonrisa que se deja entrever al otro lado del teléfono.

Tras una noche difícil, en la que Luis asegura que ha dormido "mal" por los nervios, el lunes comenzaba desde "muy pronto", ya que, como cualquier día, madruga mucho. Nada más levantarse ya estaba pendiente, aunque no se esperaba quedar primero, "aunque la gente se piensa que sí". "Era la primera vez y no pensé que iba a llegar tan alto", insiste.

Luis Gutiérrez en una imagen cedida a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Las primeras horas de la mañana pasaba y tras actualizar constantemente la página y ver que no salía, Luis puso rumbo al colegio. "Me hubiera gustado verlo con mi familia en casa, con mi mujer y mi hijo", lamenta. Una vez llegado a la sala de profesores del centro educativo, la tan esperaba lista llegó. "Justo actualicé y lo vi. Me empezó a temblar todo porque no te lo crees que sales el primero", reconoce.

Esa perplejidad llegó incluso a llegar a esperar a que la plataforma de Educa lo publicase en las redes sociales, "no vaya a ser que fuera un error". Pero era tan real como la vida misma. Los mensajes en el móvil y las felicitaciones comenzaron a llegar, incluso el propio Luis llegó a despertar a algún familiar, ya que "es familia y eso quieres compartirlo".

Familia, compañeros y, sobre todo, alumnos. Luis era la sensación del colegio. "Los niños estaban expectantes, sabían que hoy salía. Los primeros 20 minutos de clase han sido de celebración y satisfacción. Los chavales lo iban gritando por ahí, es un orgullo también para ellos decir que su profe es el mejor de España... es muy emocionante", declara.

Una de las primeras cosas que ha hecho este profesor leonés es ir a la clase de sus antiguos alumnos, que ahora están en 1º de la ESO, pero que son parte de la 'culpa' de este reconocimiento. "Lo primero que hice fue ir a su clase a decírselo. Muchas familias me han escrito y otros han venido a la salida. Me han felicitado por Whatsapp, redes sociales... tengo el móvil a tope", subraya.

Luis Gutiérrez Martín en una imagen de archivo Ical

Luis Gutiérrez es ya el mejor profesor de Primaria de España pero ¿cuál es el secreto? "Vocación, mucha ilusión, muchas ganas y mucho trabajo", afirma, a la vez que aclara que este premio "no lo gano yo solo, lo gana mucha gente que en el camino me ha ayudado y apoyado". "Esto tiene que gustarte. Para trabajar con personitas con una historia y familia detrás tienes que ponerle muchísima pasión e ilusión. Yo disfruto mucho con mi trabajo y ellos lo perciben", recalca.

En este sentido, esas son las claves de este éxito, ya que si consigues "engancharles les puedes llevar a donde quieras y enseñar lo que quieras". "Que te guste un trabajo, que estés encantado y que encima te reconozcan lo que haces bien es un orgullo. Los maestros hay veces que nos dan por todos lados", remarca el docente leonés.

Hace 17 años que Luis Gutiérrez tuvo la oportunidad de regresar a sus orígenes y lo hizo con cumpliendo "un sueño". Hoy, tras más de tres lustros, profesores que le dieron clase y que todavía continúan en el centro escolar han podido mostrar su "orgullo". "Ha sido emocionante", admite.

Ahora bien, para Luis Gutiérrez esto "no es la Fórmula 1", según ha explicado a sus alumnos, que le animaban a revalidar el título el año que viene. "Quiero vivir la experiencia, pero me gustaría que para el año que viene la viviera otro, hay que dar la oportunidad, es justo que otros la vivan", matiza de forma muy sincera.

El destino, caprichoso, le guardaba a Luis Gutiérrez esta experiencia, cuando hace 28 años, teniendo la idea en la cabeza de ser enfermero, no sabía que esta sorpresa aguardaba escondida en los más profundos escondrijos. Este leonés que se define como una persona "trabajadora, muy paciente" y que siempre está de "buen humor" ha pasado de querer ser enfermero a convertirse en el mejor profesor de Primaria de España. "Soy una persona positiva, siempre veo el vaso medio lleno", sentencia orgulloso.

