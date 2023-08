Sonorama Ribera, el festival que multiplica la población de Aranda por tres: horarios, actuaciones y sorpresas

No hace falta hacerles publicidad. Sonorama lo tiene todo vendido desde hace varias semanas: más de 32.000 abonos. Aranda de Duero se convierte en el epicentro de la música durante los próximos días. Y no, no de la música alternativa como se decía antes, ahora en el festival de Aranda de Duero cabe todo. Todos los estilos, menos afortunadamente reguetón. Amaral, JorgeDrexler, Vetusta Morla, Trueno, Sidonie, Lori Meyers, Viva Suecia, Elefantes, Miss Cafeína, Xoel López, Carolina Durante, La La Love You, Ayax, Carlos Sadness y Prok y hasta los Ojete Calor. Y así pudiéramos seguir hasta más de 150 artistas que han convertido el Festival Sonorama en el festival de los festivales.

Se espera que más de 120.000 personas se repartan entre los siete escenarios previstos, tres de ellos son urbanos, con la Plaza del Trigo como centro de todas las actividades donde hay cabida para más de 5.000 asistentes. Además, el Sonorama se rejuvenece año tras años gracias a que prácticamente el 60 por ciento de su público es menor de 30 años. Eso sí, hay que ir preparado y tomar algunas precauciones. Teniendo en cuenta que la población de Aranda es de 33.000 personas, quiere decir que verá ver aumentar hasta por tres veces su población. Además, supone un gra negocio para la hostelería y alojamientos de la zona, llegando incluso a tener un negocio oculto en muchas de estas acciones

Sonorama se ha abierto al mundo y a los estilos. Por eso, por Aranda de Duero han pasado Rafael, el Dúo Dinámico, Coque Malla y Alaska.

Horarios

La zona de acampada se abre este miércoles 9 a las 12:00 horas hasta el lunes 14 de agosto a las 14:00 horas, fecha y hora en la que todas las personas acampadas deberán haber despejado toda la zona. Está terminantemente prohibido aparcar y circular con vehículos a motor en las inmediaciones del camping.

Actuaciones

Miércoles 9 de agosto

Escenario Heineken Silver

19:00 horas: Alba Morena 20:20 horas: 30s40s50s 21:25 horas: Mr Kilombo 23:40 horas: Veintiuno 1:20 horas: Cupido

Escenario Tierra de Sabor

19:40 horas: Jimena Amarillo 21:05 horas: Delafé y las flores azules 22:45 horas: Depedro 00:30 horas: Dillom 2:10 horas: Kuve

Comedia / Dance Hall

19:00 horas: Dj Filo 20:15 horas: Indie Cool Session 21:30 horas: Dj Ziry 22:45 horas: Bailongo Brothers (Quequé y Miguel Martín)

Jueves 10 de agosto

Plaza del Trigo

12:00 horas: Teletexto 13:00 horas: Irenegarry 14:00 horas: Se ha perdido un niño 15:00 horas: Grupo sorpresa

Plaza de la Sal

12:00 horas: Valiente bosque 12:55 horas: Lady Mabelle 13:50 horas: Green Silly Parrots 14:45 horas: Bravo Maldonado 15:30 horas: Cöco Käfer 16:45 horas: Bita

Escenario Charco

13:00 horas: Safree 14:00 horas: J. Güero 15:00 horas: Lexotighost 16:00 horas: Chocolate Remix 17:00 horas: Pernett

Escenario Ribera

19:00 horas: Sienna 20:30 horas: El Drogas (40º Barricada) 22:15 horas: Elefantes y amigos 00:15 horas: Miss Caffeina 2:05 horas: Ayax y Prok 3:55 horas: Les Castizos

Escenario Aranda de Duero

19:40 horas: Carlos Sadness 21:20 horas: Xoel López 23:15 horas: Lori Meyers 1:10 horas: León Benavente 3:05 horas: Mastodonte

Escenario Heineken

19:00 horas: Skaifas 20:30 horas: Rorro 22:00 horas: Marlon 23:30 horas: Corizonas 1:00 horas: Yeiko x Toni 2:30 horas: Fusa Nocta 4:00 horas: Nico B

Escenario Tierra de Sabor

19:40 horas: Las Odio 21:15 horas: De Rancho 22:45 horas: Ciudad Jara 00:15 horas: Gatibu 1:45 horas: Xavibo 3:15 horas: Ters

Escenario Comedia / Dance Hall

20:30 horas: Tenía la duda (Podcast) 21:40 horas: Yo Nunca Massana 22:00 horas: Jaime Caravaca 23:00 horas: Los Gandules 00:00 horas: Aguacate y Mango 1:30 horas: Garabito 3:00 horas: Yahaira

Viernes 11 de agosto (Horario Día)

Plaza del Trigo

12:00 horas: Alejo 13:00 horas: Dani 14:00 horas: Franvii 15:00 horas: Grupo sorpresa

Plaza de La Sal

12:00 horas: Martina Efedra 12:55 horas: Augusta Sonora 13:50 horas: Versoix 14:45 horas: Lavida 15:30 horas: Dj Moderno 16:45 horas: Polenta Dj Set

Escenario Charco

12:00 horas: Joel Hernández 13:00 horas: María de Juan 14:00 horas: Zetak 15:00 horas: Cata Raybaud 16:00 horas: Calequi y las Panteras 17:00 horas: Nación Ekeko

Escenario Ribera

19:00 horas: Leo Rizzi 20:30 horas: Ginebras 22:20 horas: Viva Suecia 00:15 horas: Vetusta Morla 2:20 horas: La Pegatina 4:20 horas: INNMIR

Escenario Aranda de Duero

19:40 horas: Morgan 21:20 horas: Jorge Drexler 23:25 horas: Second 1:25 horas: Sidonie 3:20 horas: Carolina Durante

Escenario Heineken

19:00 horas: Jara Pol 20:20 horas: L.A. 22:00 horas: Los Enemigos 23:30 horas: Hens 1:20 horas: Ambkor 2:50 horas: Niña Coyote y Chico Tornado 4:20 horas: Dudi

Escenario Tierra de Sabor

19:40 horas: Nadia Álvarez 21:10 horas: Tulsa 22:50 horas: Arco 00:30 horas: Al Safir 2:05 horas: Morreo 3:40 horas: Rous

Comedia / Dance Hall

20:30 horas: España vaciada la que tengo aquí colgada (Podcast) 21:20 horas: Álvaro Casares 21:50 horas: Charesbien + Teresa Pérez 22:20 horas: Sil de Castro 23:00 horas: Ángel Martín 00:00 horas: José Puebla 1:30 horas: Miss Deep`in 3:00 horas: Carlos Bayona & Joe Ramsey (Moredisco Djs)

Sábado 12 de agosto

Plaza del Trigo

12:00 horas: Flecha Valona 13:00 horas: Carmesí 14:00 horas: Anabel Lee 15:00 horas: Grupo sorpresa

Plaza de La Sal

12:00 horas: Northon 12:55 horas: Little Indian Rabbits 13:50 horas: The Lizards 14:45 horas: Supercremalleras 15:30 horas: Mr. Cong 16:45 horas: Peredius

Escenario Charco

12:00 horas: El niño de la hipoteca 13:00 horas: Tarquim 14:00 horas: Vanesa Zamora 15:00 horas: Jairo de Remache 16:00 horas: Langui 17:00 horas: Dj Raff

Sonorama Baby

11:30 horas: Kicirke 13:00 horas: Happening

Auditorio Caja de Burgos

12:30 horas: Jero Romero

Escenario Ribera

19:40 horas: Nena Daconte 21:20 horas: Wilco 23:10 horas: Amaral (Concierto especial 25 años) 1:50 horas: Ojete Calor 3:30 horas: Fiesta Polenta

Escenario Aranda de Duero

19:00 horas: Bely Basarte 20:30 horas: Alizzz 22:20: Iván Ferreiro 1:00 horas: Arde Bogotá 2:40 horas: La La Love You

Escenario Heineken

19:00 horas: Vuelo Fidji 20:20 horas: Código Bushido 21:40 horas: Marc Seguí 23:30 horas: Toteking 1:15 horas: Luis Brea 2:55 horas: Walls 4:20 horas: Delgao

Escenario Tierra de Sabor

19:40 horas: Victorias 21:00 horas: Vera Fauna 22:30 horas: Trueno 00:25 horas: Mi Capitán 2:05 horas: La Costa Brava 3:40 horas: BarrY B.

Comedia / Dance Hall

20:30 horas: Odio a la gente (podcast) 21:20 horas: David Pareja 21:50 horas: Miguel Martín 22:20 horas: Javi Durán 22:50 horas: Rancius Dj Set 00:00 horas: Black Tag Djs, Jonathan Castillo, Lasha y Vincent Valera 1:30 horas: Brian de Calma 3:00 horas: David Van Bylen

Domingo 13 de agosto (Horario Día)

Plaza del Trigo

12:00 horas: Rococó 13:00 horas: Melifluo 14:00 horas: Los niños Jesús 15:00 horas: Grupo sorpresa

Plaza de la Sal

12:00 horas: Naïa 12:55 horas: Valmara 13:50 horas: Upperlips 14:45 horas: Quinto Elemento 15:30 horas: Jotapop 16:45 horas: Álex del Toro

Escenario Charco

12:00 horas: Renee 13:00 horas: El Culto Casero 14:00 horas: Las ligas menores 15:00 horas: The Gooves 16:00 horas: La Regadera 17:00 horas: Pedro da Linha

Sonorama Baby

11:30 horas: La Probetta 13:00 horas: Quimirock

Escenario Heineken

19:40 horas: Bauer 21:10 horas: Rodrigo Cuevas 22:50 horas: Siloé 00:30 horas: Kitai 2:10 horas: Grises

Escenario Tierra de Sabor

19:00 horas: Simulacro 20:25 horas: The Parrots 22:00 horas: Niños Mutantes 23:40 horas: Natalia Lacunza 1:20 horas: Peces raros 3:00 horas: Alan Neil

