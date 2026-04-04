Feijóo revela una conversación con Abascal tras las elecciones de Castilla y León: "No podemos defraudar a la gente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) conversa con el presidente de Vox, Santiago Abascal (c), en una imagen de 2024. Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han retomado sus conversaciones tras los comicios autonómicos del 15-M con el firme compromiso de seguir reuniéndose para avanzar en la formación de gobiernos en Castilla y León, Extremadura y Aragón.

Bajo la premisa de que "no podemos defraudar a la gente", Feijóo ha explicado en una entrevista concedida a Servimedia que ambos dirigentes han pactado un marco de negociación que implica el trabajo inmediato de sus equipos, como ya ocurrió el pasado 25 de marzo en Mérida, donde la delegación popular contó con la presencia de su ‘número dos’, Miguel Tellado.

De hecho, Feijóo y Abascal han intensificado su canal de comunicación a cuenta del carrusel de elecciones autonómicas. Hace poco más de un mes, el líder del PP publicitó una llamada en la que ambos dirigentes pactaron un nuevo marco de negociación en las comunidades autónomas.

Por el contrario, Feijóo lleva más de un año sin mediar palabra con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La última vez que se vio con el jefe del Ejecutivo fue el 13 de marzo de 2025 en La Moncloa, donde trataron, sin acuerdo, el aumento del gasto en Defensa.

Respecto a las negociaciones autonómicas, el líder del PP se ha mostrado tajante al afirmar que los ciudadanos han enviado un mensaje claro que aboca a un Gobierno de centroderecha, calificando el resultado de las urnas como "inapelable".

Feijóo ha advertido a Vox de que, si no se alcanza un acuerdo, los votantes "no lo perdonarán", especialmente cuando la alternativa del PSOE ha obtenido sus peores resultados históricos. Para el dirigente gallego, la "sentencia electoral" ya está dictada y ahora corresponde a los partidos acatarla con disciplina para dar estabilidad a las instituciones.

Sobre la entrada de Vox en los ejecutivos, Feijóo ha remarcado que el PP acata el resultado de las urnas y que será responsabilidad de los partidos concretar el alcance de los apoyos y el reparto de consejerías.

No obstante, ha enviado un aviso sobre los límites de la negociación: los pactos deben ceñirse a las competencias estatutarias y presupuestarias de cada comunidad.

En este sentido, ha rechazado propuestas que extralimiten el ámbito autonómico, como las relativas a acuerdos internacionales o legislación europea, recordando que los barones populares no pueden vulnerar la ley vigente.

A pesar de las acusaciones de "zancadillas" y filtraciones que han surgido desde el entorno de Vox, Feijóo se ha mostrado optimista y ha defendido la presencia de Miguel Tellado en todas las mesas de negociación.

Ante las peticiones de la formación de Abascal para que el secretario general se aparte, Feijóo ha respondido con contundencia asegurando que "hay que hablar menos y trabajar más".

Su objetivo final, según ha concluido en esta entrevista de Servimedia, es evitar la "frivolidad" de la política nacional y garantizar que el cambio político se materialice con responsabilidad y estabilidad en todos los territorios.