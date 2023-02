El diseñador vallisoletano que triunfa entre las famosas

Hace muchos años, un niño tordesillano llamado Álvaro Lucas soñaba con ser diseñador de moda y lograr que la gente se sintiera especial cuando fuera vestida con sus diseños. Hoy ese niño es un adulto de 30 años que ha conseguido su sueño y está tan ilusionado como en su más tierna infancia, cuando proyectaba fantasías que le parecían tan lejanas.

Como ya explicó en una entrevista para EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, el joven abrió su propio taller en el centro de Tordesillas, la tierra que le vio crecer, y tiene la idea de abrir otro en París, una ciudad que le encandila.

Baro Lucas, el nombre de su exclusiva firma que nació en 2017, es ya todo un referente para las celebridades, como ha podido verse en los Goya 2023. Tres artistas han confiado en él para sus trajes: María de los Ángeles Rozalén Ortuño, más conocida como Rozalén, la cantante; Anna Saura, la hija del recién fallecido cineaste Carlos Saura; y Jessica Bueno, la modelo que fue miss sevilla.

El diseñador atiende a este periódico y asegura que vestir a estas tres mujeres "ha sido un auténtico sueño". "Todo ha funcionado muy bien trabajando en equipo, sin perder la ilusión y la emoción hemos trabajado muy detalladamente", explica. Lucas valora ante todo la confianza mutua con cada una de ellas.

Un proceso adaptado a cada una: "Ha sido un viaje precioso"

El joven diseñador, aún con la emoción en el cuerpo, explica que el proceso ha sido muy personal con cada una de ellas, como un viaje precioso. "Siempre tuve en mente el estilo de cada una, para que no pierdan su estilo propio", asevera. Para Baro Lucas, la clave es tener empatía y saber escuchar a quienes tienes delante: "Me importa hacer sentir única a mi clienta", subraya.

Los tres vestidos han sido alabados por la crítica y aplaudidos por el público general con mucho énfasis. Mientras Jessica Bueno ha optado por un escote recto que realza su pecho y unas mangas estilo guante, Rozalén escogió un impresionante vestido rojo pasión largo sin mangas, y Anna Saura se decantó por un modelo más clásico con manga larga, en color negro, con unos sutiles detalles en la zona superior del pecho.

Baro Lucas tiene claro que la confianza desde el minuto uno es uno de sus pilares en la relación con sus clientas: "Me gusta mucho hablar con ellas y darles la mayor comodidad, que se sientan como en casa y siempre lo consigo", asegura.

Si tuviera que definir a las tres mujeres que han confiado en él para la gran fiesta del cine, Baro Lucas tiene claro que elegiría la palabra "enérgicas", porque las tres tenían esa gran fuerza vital que encandiló al diseñador. "Todo ha sido puro nervio, una energía desbordante", asegura recordando el proceso aún con ilusión y nostalgia.

Entre las actrices que han escogido a este exitoso diseñador vallisoletano también está Jedet, que lució un diseño suyo en la última y polémica gala de los Premios Feroz 2023, celebrados en Zaragoza. La intérprete de la serie Veneno eligió un sencillo vestido largo en color negro, sin mangas, con brillos.

Baro Lucas no quiere opinar de la denuncia que emitió la actriz hacia el productor Javier Pérez porque "no quiere meterse en polémicas", y prefiere explayarse en elogios con ella. "No me lo esperaba para nada, pero ha sido fantástico y ella es maravillosa", asegura. El diseñador detalla que fue su estilista quien le contactó: "Tenía varias opciones al margen de mí, pero me eligió y el resultado fue increíble".

Un diseñador que defiende la sencillez y es un inconformista

El principal objetivo de Baro Lucas es representar, como él mismo defiende, "el lujo en la sencillez". Su clientela busca exclusividad y por tanto diferenciarse, pero sin excesivas extravagancias. El equilibrio y armonía son claves para este diseñador, que además, desliza que trabaja de manera local y sostenible.

"Siempre intento producir una baja cantidad de residuos, así como un producto artesanal y original", asevera. Las tendencias más utilizadas en sus diseños son los tonos eléctricos y metalizados, pero también la manga rangláno el cuello extra-smoking. A Baro Lucas le gustan las siluetas definidas, las colas de sirena, los bordados, los flecos y las pasamanerías.

Tiene solo 30 años recién cumplidos y mira al futuro con muchas expectativas: "Me considero una persona súper trabajadora y además, inconformista", apunta. "Quiero más, más y más. Hasta llegar a lo más alto del mundo", insiste con fervor.

