Baro Lucas, una historia de alta costura que nace en el corazón de Tordesillas

Vive el momento más dulce de su carrera. Desde niño ha soñado con alcanzar sus metas entre telas, patrones y agujas. No se veía de otra cosa. Tenía claro, Álvaro Lucas, que iba a dedicarse en cuerpo y alma al mundo de la moda y a la esfera más exigente, la de la alta costura.

Años de trabajo, dedicación y esfuerzo que han visto sus frutos hace apenas una semana con la apertura de su atelier en Tordesillas, el pueblo que le vio nacer hace 28 años.

"Desde niño sabía que quería ser diseñador de moda para crear mi propia ropa, para que la gente pueda presumir y se sienta especial cuando va vestida de Baro Lucas y hoy por fin puedo decir que he cumplido mi sueño", sentencia igual de tajante que de ilusionado el tordesillano.

Su talento es incuestionable y su marca 'Baro Lucas' promete seguir proyectándose más allá de nuestras fronteras. El joven tordesillano no piensa parar y recuerda cómo comenzó su trayectoria profesional hace ahora cuatro años.

Lucas quedó finalista en la XXIII Pasarela de Castilla y León en 2017 y en ese mismo año ganó la ABFashion Day de Albacete; el tordesillano fue finalista en la Feria Internacional de la Moda de Tenerife y en 2019 se llevó a Tordesillas el primer premio del Concurso de Jóvenes Diseñadores que se celebró en la isla.

Hace unos días ha dado un paso más en su carrera profesional y al abrir las puertas de su atelier, en el centro de Tordesillas ha visto cumplido uno de sus grandes sueños. El otro es abrir un local en París.

Interior del atelier 'Baro Lucas' en la localidad de Tordesillas

Para él todo es inspiración. Su mente maquina constantemente y en su memoria dibuja patrones, juega con texturas, formas y colores que pasan de su imaginación a las perchas de su tienda ubicada en la calle Santa María.

Encuentra una fuente inagotable de ideas en las películas, los paisajes, el cine, la arquitectura... De hecho, para la colección de verano se ha inspirado en una famosa serie de Netflix cuyo nombre prefiere no desvelar, "quiero que sea una sorpresa cuando mis clientes lo vean", señala.

Su pasión por la equitación le ha servido como base para sus diseños con aire andaluz en los que predomina el rojo como tono principal. Todo es arte y moda en la cabeza de Baro Lucas.

Referentes

"Todo me inspira moda, constantemente. Mis máximas referencias como son Isabel Preysler, Tamara Falcó, Rania de Jordania, Lady Di o Jacqueline Kennedy", señala. Con semejantes referentes no es de extrañar que la elegancia y el lujo asomen por cada una de las puntadas que da a sus prendas, en las que no faltan los cuellos, los puños, los volantes, los drapeados y la mezcla de tejidos. ¿Sus favoritos? Paño, lana, tafetán, sarga, pedrería, mikado... todo de alta calidad.

Las dos últimas semanas han sido para él frenéticas, "hemos trabajado día y noche sin apenas descanso para que todo estuviera perfecto y poder llegar al día de la inauguración y darlo todo", señala Lucas.

Es precisamente la perfección lo que quiere alcanzar en cada una de sus creaciones, que pretenden representar el lujo en la sencillez. Su clientela busca exclusividad, diferenciarse, pero sin excesivas extravagancias y vestir con equilibrio y armonía con los tejidos favoritos de Baro Lucas.

Él mismo define su firma como "inequívoca y sofisticado con un toque lujoso", denominador común que ha mantenido en sus seis colecciones. Su perfil de clientes es variado. "Las puertas de 'Baro Lucas' están abiertas para todas las personas que aprecien la moda, no me cierro puertas a un perfil en concreto, porque empecé haciendo moda para mujer y me han venido muchas peticiones para hacer trajes a medida de hombre y de comunión", señala satisfecho.

Tendencias

Incluso tiene encargos de vestidos de novia y con la nueva tienda, la web que está en proceso, el boca a boca y las redes sociales, Lucas ha notado el 'boom' de sus pedidos. Se siente afortunado por la cantidad de encargos que le están haciendo, pero tiene claro que quiere seguir creciendo y trabajando para mejorar cada día.

Comenzó en 2011 su Formación Profesional Superior de Patronaje y Moda en 2011 en la Escuela Técnica de Valladolid, después de terminarlo en 2013 comenzó una Grado de Ingeniería de Diseño Industrial en la Universidad de Valladolid, "pero no me apasionaba como esto y he decidido dejarlo aparcado por el momento", señala el joven que además tiene un Máster de Marketing y Gestión de Empresas de Lujo.

Pese a su formación y sus premios Álvaro Lucas reconoce que ha pasado por momentos amargos en su carrera, "pero al final con el apoyo de la pareja, los amigos y la familia, que confían en ti se sale de esos altibajos. He aprendido con el tiempo a ser optimista, a ser constante y a seguir aprendiendo y conociendo mi estilo personal", puntualiza.

Recuerda el momento de la inauguración de si atelier "como un momento espléndido, un evento excepcional que salió a la perfección", al que además acudieron autoridades como el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, el diputado de Deportes y Juventud, Javier González y concejales del Ayuntamiento.

Desde su tienda sigue trabajando, inspirándose y creando nuevas piezas para dar a conocer las últimas tendencias de Tordesillas al resto del mundo. Este otoño apuesta por pantalones de tiro bajo, estampados de cebra, de leopardo y abrigos voluminosos que se diferencien del resto para seguir marcando su propio estilo entre telas, patrones y nuevas creaciones con las que espera cumplir su sueño total: abrir un atelier en París.

