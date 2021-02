El Consejo de Informativos de RTVE apunta a Enric Hernández como último responsable del rótulo

El Consejo de Informativos de TVE, el órgano que garantiza el control interno y la independencia de los profesionales de la información en la Corporación, ha responsabilizado a Enric Hernández, responsable de Información y Actualidad, de la polémica creada en torno al rótulo "Leonor se va de España, como su abuelo".

En un comunicado mandado a los medios, el Consejo considera "lamentable y una fuente de descrédito para RTVE" la emisión del rótulo “Leonor se va de España, como su abuelo” en el programa La hora de La 1.

"Entendemos que es inapropiado y evidencia lo que podría ser una mala práctica periodística, sobre la que este Consejo abre una investigación. La Dirección de RTVE, y en particular Enric Hernández, responsable de Información y Actualidad, decidió subcontratar parte de la producción y redacción de este programa que la Corporación califica de "infoentretenimiento" y que este Consejo siempre ha considerado un programa informativo", escribe.

"Lo ocurrido no es ajeno al hecho de confiar algo tan sensible como la información de un canal público a una compañía privada, hecho que prohíbe expresamente el actual Mandato Marco. Constatamos, además, que ha fallado el control de calidad necesario en la emisión de cualquier programa de contenido informativo", añade.

Pero también consideran "impropia la reacción de la administradora provisional única de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, que ha decidido el relevo de dos empleados de forma precipitada, antes de analizar en profundidad los hechos y el ejercicio de las distintas responsabilidades".

Y finaliza. "El episodio revela, una vez más, lo urgente que es dotar a RTVE de un marco legislativo y una autonomía del resto de poderes del Estado, como venimos reclamando desde hace años. Para eso, es imprescindible y prioritario que se elija cuanto antes un nuevo Consejo de Administración, cuyos miembros, recuerda la Ley 17/2006 que nos gobierna, "actuarán con absoluta independencia, sin que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación imperativa del Gobierno ni de la Administración General del Estado u otras instituciones o entidades".

Hora y medio para los dos despidos

Según publicaba este jueves Vertele, Rosa María Mateo no tardó ni una hora y media en relevar oficialmente a los responsables del rótulo: un guionista y una editora. El primero se trata de Bernat Barrachina, quién ha anunciado en redes sociales su despido no sin cierta ironía.

"Me han despedido, como al abuelo de Leonor", ha tuiteado Barrachina compartiendo el vídeo histórico perdón de don Juan Carlos I en el que decía "lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Dicho medio también revelaba que una parte de la explicación está en que desde hacía dos semanas nadie estaba ejerciendo como coordinador de guionistas tras la marcha del último responsable por desavenencias económicas.