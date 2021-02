Risto Mejide ofrece trabajo al rotulista despedido de TVE: "En este programa falta gente como tú"

El despido del guionista responsable del polémico rótulo de La Hora de La 1 en el que se podía leer "Leonor se va de España, como su abuelo" sigue dando que hablar. El último en hacerlo ha sido Risto Mejide, el presentador de Todo es mentira, quién ha ofrecido trabajo al profesional.

"No sabemos quién ha hecho ese rótulo, pero sí sabemos que automáticamente Rosa María Mateo ha ordenado el relevo del responsable. Yo tengo un mensaje para él: te queremos como guionista. En este programa hace falta gente como tú", decía este miércoles el presentador.

Como ya avanzamos, RTVE ya ha encontrado al responsable del polémico rótulo y ha procedido a despedirlo al ser personal externo de la casa. Se trata del guionista Bernat Barrachina, quién ha anunciado en redes sociales su cese con cierta ironía.

"Me han despedido, como al abuelo de Leonor", ha tuiteado Barrachina compartiendo el vídeo histórico perdón de don Juan Carlos I en el que decía "lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

El personal de plantilla de RTVE sólo puede ser sancionado y a las tres sanciones, en teoría, puede ser despedido. No obstante, al no ser personal de plantilla ya que el programa presentado por Mónica López cuenta con parte de la producción externa a cargo de Tesseo, Barrachina sí podía ser despedido.

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Creador y director de programas como Así nos va (laSexta), subdirector de otros como Otra Movida (Neox) o Tonterías las justas (Cuatro) y guionista de El Hormiguero, Barrachina había comenzado a trabajar en La Hora de La 1 el pasado 1 de septiembre.

Curiosamente el programa Todo es mentira ocupa ahora la franja que en su día ocupó de Tonterías las justas, el programa de humor que presentaban Florentino Fernández y Dani Martínez.

Unidas Podemos ha anunciado que registrará en el Congreso una pregunta para que Rosa María Mateo informe si ha recibido presiones de Zarzuela para "despedir" a los trabajadores del ente público y le ha instado a "readmitir inmediatamente a los trabajadores represaliados en sus puestos".