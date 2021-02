La chabacana actitud de Rafa Mora en 'Deluxe' por la que piden su despido

Rafa Mora ha protagonizado este domingo una de sus apariciones más desafortunadas en televisión. El colaborador ha vuelto a mostrar su faceta más grosera al protagonizar dos duros enfrentamientos en Domingo Deluxe.

La primera discusión de la noche se producía con Raquel Bollo. El valenciano le dedicó a la excolaboradora calificativos como "sinvergüenza" o "escoria de la sociedad" por saltarse las medidas sanitarias en la fiesta de cumpleaños de su nieta.

Bollo respondía a sus ataques acusándole de estar en el programa por decir que se había acostado con ella, una frase que despertaba al Rafa Mora arrogante e irrespetuoso de antaño: "Me rio en tu cara. Yo entré en 2009 por ser Rafa Mora y luego porque gané la Sálvame Snow Week", espetaba. Y remataba con otro ofensivo comentario: "Nunca he dicho que me haya acostado contigo porque no sumaría puntos, sería una mancha en mi historial".

Rafa Mora se ha enfrentado a Raquel Bollo y a Gustavo González en 'Domingo Deluxe'.

Pero el momento más desagradable de la noche llegaría con el enfrentamiento entre el extronista y Gustavo González. El paparazzi se sentaba en el 'PoliDeluxe' junto a sus compañeros Pablo Calvo y Antonio Montero para hablar sobre la polémica entrevista que le hicieron a Kiko Rivera hacer 15 años.

El programa preguntaba a González si había filtrado a personas externas a Sálvame informaciones de las reuniones del programa. El fotógrafo respondía que no, pero la máquina de Conchita delataba su mentira.

El colaborador intentaba explicarse, asegurando que cuando ha hablado con algunos compañeros sobre los contenidos del programa no ha sido "con la intención de vender", y desvelaba que hace tiempo que intenta no estar en las reuniones para evitar que se le relaciones con esas filtraciones.

El comentario de Gustavo hacía estallar a Rafa Mora: "No te fías ni de ti mismo. No me digas nada hoy porque eres un bocazas, un traidor y encima filtras información de una reunión", aseveraba. El paparazzi contraataba acusando al valenciano de filtrar contenidos: "¿Me lo vas a decir tú? Yo tengo pruebas de que tú has le has pasado la escaleta a tu amigo Ricardo".

Ante la acusación directa de González, Rafa Mora se levantaba de la silla y se encaraba con su compañero, dedicándole un obsceno gesto que obligaba a María Patiño a intervenir: "Estamos en televisión, respeta al público".

ℹ️📺@mirtadrago Me pregunto, habrá anunciantes que se sientan cómodos en anunciarse en @mediasetcom con personajes de este nivel en vuestras parrillas?@jlcuenllas pic.twitter.com/h25xdvO1BQ — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) February 8, 2021

Minutos más tarde, el colaborador pedía perdón "al público y a la gente" por su actitud, pero los espectadores no pasaban por alto las constantes salidas de tono del extronista, a quien han dedicado contundentes críticas en las redes sociales.

"Esperamos que Mediaset prescinda de este personaje", "no merece estar en televisión hasta que aprenda a comportarse" o "hay que echarlo a la calle" son algunos de los numerosos comentarios contra el polémico colaborador, que ya se ha enfrentado en otras ocasiones a las críticas de los espectadores por su inaceptable actitud e incluso llegó a estar vetado por la cadena en la que trabaja.