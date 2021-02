Antena 3 podrá seguir emitiendo 'El Rosco' de 'Pasapalabra' tras el archivo del caso

La larga batalla judicial por los derechos de la prueba final de Pasapalabra parece haber llegado a su fin. El juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona ha archivado definitivamente la demanda que la compañía holandesa MC&F interpuso en octubre contra Atresmedia e ITV para exigir el cese de la emisión de El Rosco.

De esta manera, el exitoso concurso familiar podrá seguir celebrando su prueba más popular, que reta a sus dos participantes a acertar 25 palabras para hacerse con el ansiado bote del programa.

Según ha adelantado El Mundo, el juzgado ha decidido desestimar la demanda de MC&F que reclamaba que se reconocieran sus derechos de propiedad intelectual sobre la prueba final y acusaba a la cadena de San Sebastián de los Reyes y a la productora británica ITV, dueña del formato, de vulneración de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal.

'Pasapalabra' podrá mantener 'El Rosco'. Atresmedia

Esta es la victoria definitiva para Atresmedia en este proceso judicial. Y es que el pasado mes de octubre el titular del juzgado decidía desestimar las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, permitiendo que la cadena siguiera emitiendo El Rosco mientras se resolvía la demanda por los derechos del concurso.

Un mes después, durante la vista previa del caso, el abogado defensor de Atresmedia solicitaba el archivo del mismo, argumentando que este asunto ya es "cosa juzgada", pues se considera resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019 que obligaba a Mediaset a cesar de inmediato la emisión del programa, como solicitaba la productora británica ITV. Tras ese fallo, Atresmedia llegó a un acuerdo con ITV para emitir el concurso.

Sin embargo, el letrado de MC&F alegaba que "las peticiones, las pretensiones y las causas son diferentes, al igual que las razones de las mismas", a la vez que ha recordado que ellos no intervinieron en el anterior litigio entre ITV y la compañía de Paolo Vasile: "La demandante no es heredera del caso anterior. (...) MC&F, como persona jurídica, no tuvo ninguna participación en el anterior proceso, fue extrajudicial y no judicial", expresaba el abogado. Finalmente, el juzgado ha decidido archivar esta demanda y reconocer el derecho de ITV y Atresmedia a continuar emitiendo Pasapalabra en su totalidad.