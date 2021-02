¿Quién es Marta Terrasa, la nueva concursante de 'Pasapalabra'?

El pasado 27 de enero, Pasapalabra decía adiós a uno de sus concursantes más veteranos de la actual etapa en Antena 3: Luis de Lama, el guardia civil que se fue a casa tras más de 80 programas y un premio de 40.000 euros.

Desde entonces, Pablo Díaz ha ido cambiando un par de veces de contrincante, aunque ahora ha encontrado a alguien que podría hacerle sombra: Marta Terrasa, una licenciada en Derecho que trabaja en una correduría de seguros, y que ya concursó en Pasapalabra durante su etapa en Telecinco.

Marta, que cursó sus estudios superiores en la Universitat Jaume I de Castellón, su localidad natal, vive actualmente en Valencia y tiene 46 años. Su primera vez en Pasapalabra se remonta al año 2013, y cuenta con la hazaña de haber eliminado a una concursante tan histórica como Paz Herrera, a quien semanalmente vemos en El Cazador de Televisión Española bajo el apodo de La Profesora.

“Ahora más tranquila, pero no tanto cada vez que pienso que luego me tengo que enfrentar a @pablodiazviolin en el rosco final”. Marta, tras vencer a César en la silla azul, ¡se convierte en la nueva concursante de #Pasapalabra183! ¡Enhorabuena! 👏👏👏 #Pasapalabra183 pic.twitter.com/jMyrmSLkRN — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 29, 2021

También tiene en su currículo de Pasapalabra el haber eliminado a otro concursante cuyo nombre está escrito con letras de oro en la historia del concurso, Jero Hernández. Pese a haber echado del concurso a dos instituciones como Paz y Jero, lo cierto es que su permanencia en Pasapalabra no fue muy larga en ambos casos, y que nunca consiguió el bote.

Su debut se produjo el pasado 29 de enero, y tras ganar la silla azul, aseguró encontrarse más tranquila, “pero no tanto cada vez que pienso que luego me tengo que enfrentar a Pablo en el rosco final”, confesaba Marta, que se describe como amante de la lectura en todas sus facetas.

En el caso de ganar el bote de Pasapalabra, que ya supera el millón de euros, Marta Terrasa no sabe a qué destinaría el dinero. “No lo he pensado, más allá de lo que a uno en principio nos viene a la cabeza, que es ayudar a los que tenemos cerca. Ayudar a mis padres, que son mayores. De resto, caprichos... Es que es mucho dinero”, reconoció entre risas en una de las entregas.