Esty Quesada: "Chelo García Cortés me enseñó que no tengo que ser la típica rubia con tetas"

Estíbaliz 'Esty' Quesada ha pasado de ser una polémica youtuber conocida como 'Soy una pringada' a una auténtica estrella mediática. Gracias a la fama que le han otorgado los vídeos de su canal, esta joven se ha ganado un hueco en series, películas y programas de televisión, donde ha aportado su particular estilo irreverente e irónico.

Siendo la antítesis de lo que podría considerarse una influencer al uso, Esty ha logrado convertirse en un referente milenial y exponer reivindicativos mensajes haciendo de la desgana, la mordacidad y la incorrección política su bandera.

Con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie que Esty Quesada protagoniza junto a Nuria Roca, Road Trip (este viernes 5 a las 22:00 en TNT), la youtuber charla con BLUPER para contar los detalles de esta nueva entrega en la que viajará junto a la presentadora desde Madrid hasta Valencia, con Carmina Barrios como estrella invitada.

Carmina Barrios se suma a Esty Quesada y Nuria Roca en la segunda temporada de 'Road trip'.

¿Qué te animó a participar en una segunda temporada de Road Trip?

Estuve muy cómoda en la primera, fue un sueño ir a Estados Unidos y, aunque esta temporada sea por España, me ofrecieron sitios guays, sitios creepy y se ha cumplido. Vamos a ver mucha España profunda. Además, no sabíamos que iba a entrar Carmina y ha sido una sorpresa muy guay.

En el programa defines a Carmina como "un torbellino de fantasía". ¿Cómo ha sido compartir tanto tiempo con ella?

La había visto en sus películas, pero en persona no la conocía. Es muy divertida. Va a haber mucha historia y situaciones muy divertidas que ha creado la mejor directora del mundo, Eva Merseguer.

¿Realmente lo habéis pasado tan bien como se ve en pantalla?

Sí. Las comidas y cenas con todo el equipo fueron lo más divertido. Lo mejor del viaje fue lo que no se vio. Me lo he pasado muy bien, en el rodaje no he sufrido absolutamente nada. Para mí no era un trabajo, sino un sueño.

¿Qué has aprendido de Nuria Roca?

De Nuria he aprendido que hay que dejarse llevar, probar cosas nuevas y no tener miedo, que lo peor que te puede pasar es morirte y morirse tampoco es para tanto.

¿Y qué crees que le has enseñado?

Le he enseñado muchos 'circos', muchos datos estúpidos e innecesarios. Quizás también a soltarse un poco más.

Esty y Nuria viajarán hasta Valencia en autocaravana. TNT / WarnerMedia

Ahora que estás cumpliendo tus sueños, ¿has dejado de ser una pringada?

Sigo siendo una pringada, porque es una cosa que se lleva dentro y siempre lo seré, hasta que me muera. Yo me lo tomo como haber sido una looser y una friki. Eso te enseña muchísimas cosas que no serlo no te enseña. Es una liberación decir "soy esto y ya está".

¿Qué se puede aprender de ser una looser?

Es como decir "he estado en lo más bajo y desde ahora solo puedo ir para arriba". Hay que tocar fondo en la vida para salir adelante.

Ahora que te va tan bien, ¿te has planteado marcharte de España?

No, nunca me he planteado irme de España. Madrid es la mejor ciudad del mundo y jamás voy a dejar de vivir aquí.

¿Qué opinas de los youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos?

Que en vez de irse a Andorra deberían intentar cambiar el sistema, no huir.

En Road Trip quisiste ponerle a la caravana el nombre de Chelo García Cortés. ¿Qué significa ella para ti?

Yo de niña, siendo gender non conforming [no conforme con los roles asignados a su género], veía a Chelo con sus trajes, mostrando su masculinidad en prime time en televisión y decía "igual soy esto". Chelo me enseñó que no tienes por qué ser la mujer rubia con tetas que solo tiene que follar y tener hijos, que hay muchos tipos de mujer y que también hay géneros no binarios, que es lo que soy. Chelo es un icono en sí misma.

Esty Quesada ha triunfado gracias a su particular estilo irreverente. WarnerMedia

En 2017 se viralizó un vídeo en el que llamabas "gorda traicionera" a Carlota Corredera. ¿Has hablado con ella en este tiempo?

No he hablado con ella. Me parece que es un tema muy pasado del que ni siquiera me acuerdo, pero me sigo sosteniendo en lo que dije.

¿Te atreverías a presentar tu propia sección en Sálvame?

Me encanta ver Sálvame y me encanta que exista, pero yo en ese mundo no entro, no es mi rollo. Meterme ahí y entrar en esa dinámica no es para mí.

¿Cómo ves tu futuro profesional?

Yo quiero dirigir y escribir cosas, ese es mi objetivo. Estoy preparando algo pero no puedo adelantar nada porque aún estoy escribiendo y no lo he presentado en ningún sitio. Me veo actuando en series, si sale algo que me guste, pero realmente quiero dirigir y escribir.

¿Por qué deberían tus seguidores ver Road Trip?

Que la vean si les sale de los cojones. Si deciden verla, va a estar muy guay, hay sitios muy inhóspitos y la historia les va a encantar.