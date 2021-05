El ‘Holiday Special’ de ‘Star Wars’, el infame producto que horrorizó hasta a George Lucas

Cada 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki; la fecha no está elegida al azar, ya que fue ese día, pero en 1977, cuando se estrenó en los cines Una nueva esperanza, la primera entrega de la saga Star Wars. Desde entonces, esta jornada se vuelve un día para presumir de gustos peculiares por películas, libros, series o videojuegos que se salen de lo convencional (y que se convierten, en algunos casos, en una obsesión).

Hace ahora un año, Disney+ llegaba a España con su extenso catálogo, con el cual se nos prometía, a grandes rasgos, todos los títulos de Disney, Pixar, Marvel y también de Star Wars.

¿Todos? Como ya analizó este portal, faltaban numerosas películas y series de todo tipo: desde tiras que se veían en Club Disney como Pepper Ann o Aladdín, hasta cintas como El abuelo está loco. Y si nos centramos en Star Wars, podemos ver que, además de las series de dibujos animados Droids y Ewoks, se obvia lo que podría catalogarse como la cumbre del frikismo: el especial de la Guerra de las Galaxias protagonizado por Chewbacca en lo que podría definirse como sus navidades galácticas.

George Lucas prohibió su redifusión y su comercialización

Hablamos del telefilme The Star Wars Holiday Special, que se emitió en noviembre de 1978 por la CBS. Y es que los wookiees no festejan el nacimiento de Cristo, pero sí el Día de la Vida, y en esta película descubrimos cómo Chewbacca y su familia celebran esta fecha.

Si en el universo de Star Wars hay alienígenas variopintos, con esta película de televisión se fue un paso más allá. Hay androides que repiten en bucle una misma palabra, cocineros con cuatro brazos, un hombre con cabeza de volcán… Y también hay canciones muy absurdas, una de ellas, a cargo de la princesa Leia (la malograda Carrie Fisher).

Disney+ no la obvia de su catálogo porque sí; el propio George Lucas quedó tan insatisfecho con el resultado del telefilme que no permitió que volviera a emitirse, ni tampoco, que se comercializase para el formato doméstico. Kevin J. Anderson, autor de numerosos libros y cómics sobre Star Wars, afirma que Lucas querría rastrear y quemar cada copia que queda de la película. Para su desgracia, esta frikada ya es fácil de conseguir, y en YouTube hay (de momento) algunos canales en los que se puede visualizar con una calidad más que decente.

Fue la primera ampliación del universo cinematográfico de 'Star Wars'

La cinta es tan mala que hace de sus carencias sus virtudes; hay quienes recomiendan verla con amigos, para echarse unas risas. A pesar de todo, logró algo muy interesante: amplió por primera vez este universo cinematográfico, al contarnos una historia que transcurría entre la película original y El imperio contraataca, y abrió así la puerta a futuras series y spin offs. Además presentó el personaje de Boba Fett, a través de un cortometraje animado.

A pesar de todo, esta pieza ha marcado a creadores como Jon Favrwau, creador de The Mandolarian. “Esa es mi generación. Me encanta el ‘Holiday Special’”, señaló hace unos meses a Entertainment Tonight. “Quiero decir, algunas secuencias más que otras. Pero me encanta la presentación de Boba Fett y ese rifle que tenía. Ese segmento animado todavía se conserva bien. Es genial. Y todavía me inspiro en eso. Me encantaría, quizás algún día en Disney+, hacer un especial navideño”.