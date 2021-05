De 'Padre de Familia' a 'Los Simpson': las series que han homenajeado a 'Star Wars'

Hace 42 años, miembros del Partido Conservador británico felicitaban a Margaret Thatcher por su cargo de primera ministra. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations" ("Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicidades"), decía el mensaje, un juego de palabras entre la famosa frase de la franquicia ideada por George Lucas, “May the force be with you” ("Que la fuerza te acompañe”).

Una nota que apareció en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979 y que dio pie a que, desde ese día, el 4 de mayo fuera el día elegido por los seguidores de la franquicia para celebrar el Día Star Wars.

Con motivo de ello, en BLUPER hemos querido recopilar aquellas series de televisión que han homenajeado el legado de Star Wars.

Padre de Familia

La serie que hizo un homenaje-parodia de toda la trama de la saga galáctica de George Lucas fue Padre de familia. Los tres episodios originales de la saga Star Wars fueron reinterpretados con el tono gamberro que le caracteriza por los personajes de la serie.

Así, Chris interpretaba a Luke Skywalker, Lois a Leia, Stewie a Darth Vader, Peter a Han Solo y Brian a Chewbacca en unos episodios que fueron bautizados como Blue Harvest; Algo, algo, algo del lado oscuro Bla, bla, bla, lado oscuro; y ¡Es una trampa!

Padre made in USA

La serie hermana de Padre de familia también ha contado con numerosas referencias a Star Wars. En el episodio Stan de Arabia: Parte 1 se puede ver a los Jawas vendiendo droides en un mercado de Arabia Saudí.

Asimismo, Roger se disfraza de Boba Fett o acude disfrazado de Obi Wan Kenobi para ayudar a Steve tras un accidente en la nieve.

Los Simpson

La reina de los cameos no es otra que Los Simpson. Y hasta Springfield viajó Mark Hamill para hacer una aparición galáctica en el capítulo en que Homer se convertía en guardaespaldas del alcalde Quimby. Pero a quien al final terminaba salvando era al propio intérprete de Luke Skywalker.

No es el único guiño que la serie amarilla ha hecho a la saga galáctica. También ha mostrado cómo Homer y Marge fueron a ver El imperio contraataca al cine y el primero desvelaba que Darth Vader era el padre de Luke a los que esperaban en la cola para ver el siguiente pase; o han aparecido en multitud de ocasiones disfrazados de los personajes.

The Cleveland Show

La tercera de las series de animación de MacFarlane tenía planeada una trilogía de episodios especiales de Star Wars, al estilo de Padre de Familia, pero esta vez adaptando La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith.

Sin embargo, esta serie de especiales que llevaba por nombre Laugh It Up Fuzzball II: The Cleveland Show Trilogy no pudo llevarse a cabo tras la cancelación de la serie. Sí que hubo alguna que otra referencia como Cleveland Jr. disfrazado de Boba Fett.

Futurama

Como no podía ser de otra forma, en Futurama también hubo alguna que otra referencia a Star Wars. Así, por ejemplo, en la temporada 6 Bender encontraba los pies de Chewbacca y en un museo sobre la evolución robótica se podía ver a R2-D2.

Tampoco podemos pasar desapercibidos los claros homenajes que había en la serie con la nave de Planet Express teniendo cañones iguales que los del Halcón Milenario o los policías llevando porras que se asemejan a los sables de luz.

Futurama

South Park

Star Wars ha sido una constante en muchos episodios de South Park. En Obama gana, el Presidente de Estados Unidos promete a China ceder los derechos de Star Wars para salvarla de Disney, e incluso promete el papel del hijo de Luke Skywalker en la nueva película. En Starvin Marvin al Espacio, Sally Struthers se caracterizaba como Jabba el Hatt y congelaba en carbonita a Kyle.

En Liberar a Sombrero, los chicos intentan evitar que Steven Spielberg y George Lucas rehagan la película En busca del arca perdida. Y en El Regreso del Chef, Chef muere y es resucitado por el club como Darth Chef.

The Big Bang Theory

Otra serie que también contó con algún que otro cameo fue The Big Bang Theory. Como no podía ser de otra forma, Sheldon Cooper y sus amigos son grandes seguidores de esta saga y la comentaron en muchas ocasiones a lo largo de sus doce temporadas.

Tanto es así que la sitcom recibió como invitados a Carrie Fisher, que interpretaba a la princesa Leia; y a James Earl Jones, que ponía la voz de Darth Vader en la versión original; e incluso cuenta con una web donde se recopilan las referencias de la serie a la saga.