El Sevilla - Barcelona arrasa en Telecinco con más de cuatro millones y medio

Un miércoles más, Telecinco emitía, a partir de las 21.00 horas, fútbol. En esta ocasión se veían las caras el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona, dentro de las semifinales de la Copa del Rey. Un partido que obligaba a que el nuevo capítulo de Love is in the air estuviese programado para las 22.50 horas, enfrentádose de lleno a Mujer, en Antena 3.

En esta ocasión, el fútbol fue la estrella de la jornada. La victoria del Sevilla frente al Barça fue lo más visto, con un 24,7% de share y 4.650.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. El encuentro alcanzó los 10.000.000 de contactos.

A pesar de los grandes datos conseguidos por el deporte, Antena 3 Noticias 2 se alzó como el espacio informativo más visto con un 20% de cuota y 3.690.000 espectadores. También El Hormiguero se mantuvo muy fuerte. La visita de Marta Hazas y Javier Veiga al programa presentado por Nuria Roca alcanzó un 16,8% y 3.182.000 espectadores.

En el duelo de novelas turcas, Mujer, en Antena 3 gana la partida. La serie se mantuvo en sus actuales registros, y anota un 18,1% de cuota con 2.274.000 espectadores. Por su parte, Love is in the air, en Telecinco, logra un 13,9% de cuota con 1.575.000 espectadores.

En La 1, el nuevo episodio de La Caza. Tramuntana, en la que la sargento Sara Campos (Megan Montaner) descubrió un hecho crucial sobre el asesinado Bernat firma un 6,4% de share con 1.134.000 espectadores. Es el registro más bajo de la serie hasta la fecha, tanto en miles de espectadores como en cuota. Sube hasta los 1.260.000 espectadores y el 7% con la suma de su visionado en diferido. A continuación, la cadena estrenó su nuevo formato Dos parejas y un destino, que debuta con un discreto 6,6% de share y 769.000 espectadores.

Horizonte, en Cuatro, tuvo como invitados a Roma Gallardo y David Summers. El programa presentado por Iker Jiménez registró un 6,9% de share y fue seguido por 704.000 espectadores.