Cristina Pedroche, la reina de las Campanadas en Antena 3: "Es una pena que siga existiendo tanta misoginia"

Once años al frente de la retransmisión -la primera en laSexta, las otras diez en Antena 3- y este es el "que más ganas" tiene. Las Campanadas en televisión ya son cosa de Cristina Pedroche, con todo el misterio de su vestido y el discurso social que lleva aparejado.

Sin desvelar demasiados detalles sobre su traje, Pedroche sí adelanta que este año "le gustaría sumarse públicamente a otra causa" de la que hasta ahora no había hablado. "Me gusta aprovechar esos minutos en los que tengo muchos ojos mirándome para posicionarme y que sirva como denuncia", explica en su entrevista exclusiva concedida a BLUPER los días previos al 31.

La presentadora asegura que no le preocupan las audiencias, que no las mira y que siempre alguien "la llama o escribe" para contárselas. Sin embargo, estas llevan tres años dándole grandes alegrías, tanto a ella como a Atresmedia. En 2021, Antena 3 consiguió arrebatarle el liderazgo a La 1 por primera vez en la historia, y a día de hoy, sigue manteniéndolo.

Pedroche también habla de los ataques que ha sufrido Lalachus, su rival en La 1 junto a David Broncano, por su físico. Como dijera su marido Dabiz Muñoz en La Revuelta, ella lleva soportando comentarios desagradables desde hace más de una década.

"El problema no es una mujer u otra, el problema parece ser cualquier mujer. Es una pena que siga existiendo tanta misoginia", dice.

Cristina Pedroche, en sus primeras y en sus últimas Campanadas Atresmedia Televisión

Respecto a la competencia la noche del 31 de diciembre, fair play absoluto por parte de Pedroche: "Cada año el resto de las cadenas buscan sus mejores bazas y eso la verdad es que me encanta. Esa noche es la más mágica del año, así que les deseo lo mejor y que se lo pasen muy bien".

Undécimas Campanadas. ¿Cómo las afrontas?

Con muchísima ilusión. Creo que es el año que más ganas tengo. Siento que las otras diez veces pertenecen a un libro maravilloso pero que ya ha acabado. Ahora este año empiezo una nueva etapa y no me aguanto la emoción porque lo veáis.

¿Qué nos puedes decir del discurso?

Pues bien podría ser cualquier causa de las que ya he hablado porque lamentablemente, aunque se van dando algunos pasos hacia adelante, todavía no están arregladas. Podría volver a hablar de la violencia machista, del cambio climático, de la necesidad de cuidar el agua… Son causas a las que siempre doy voz.

Este año tengo otra a la que me gustaría sumarme públicamente. Me gusta aprovechar esos minutos en los que tengo muchos ojos mirándome para posicionarme y que sirva como denuncia.

"No siento nada de presión con las audiencias, solo compito contra mí misma"

"Es el año que más Pedroche va a haber", has llegado a decir. ¿Nos puedes dar más pistas de tu vestido? ¿Qué adjetivos lo describirían mejor?

Como cada año, siento que ya he dicho de más. Mi propuesta este año es increíble, mágica y demasiado yo.

Alberto Chicote es tu inseparable compañero desde hace nueve años. ¿Qué puedes decir de él? ¿Tenéis alguna tradición o ritual que no se sepa?

Alberto es el mejor compañero que puedo tener, me apoya en todo lo que hago y siempre está dispuesto a sumar y ayudar. Se ve que los cocineros se me dan bien [risas].

Cristina Pedroche, con su capa para las Campanadas de 2023 Atresmedia Televisión

En 2021, Antena 3 logró un sorpasso histórico a TVE y el 'reinado' ya dura tres años. ¿Sientes presión por retener el liderazgo o es verdad que no te importa tanto la cifra?

No siento nada de presión con las audiencias, solo compito contra mí misma. Cada año intento que la propuesta sea más espectacular y que no deje indiferente a nadie. Sobre todo, quiero pasármelo bien y disfrutar de la noche más mágica del año. Creo que si yo me lo paso bien la gente en sus casas se lo pasará bien y esa es mi única motivación esa noche.

Se ha hablado mucho estos días de los ataques que ha recibido Lalachus. Incluso Dabiz se refirió a ellos en La Revuelta y dijo que tienen "mucho que ver con mujeres que salen en televisión". ¿Compartes su opinión?

El problema no es una mujer u otra, el problema parece ser cualquier mujer. Es una pena que siga existiendo tanta misoginia. Pero está en nosotros, los padres y madres, en intentar acabar con ella y con el machismo dando una educación feminista a nuestros hijos.

"A Broncano y Lalachus les deseo lo mejor y que se lo pasen muy bien"

¿Has hablado con Lalachus y Broncano? ¿Qué te parece la elección de RTVE?

Cada año el resto de las cadenas buscan sus mejores bazas y eso la verdad es que me encanta. Como ya he dicho antes, esa noche es la más mágica del año, así que les deseo lo mejor y que se lo pasen muy bien.

Anne Igartiburu, toda una institución de la cita, ha dado las Campanadas hasta en 17 ocasiones. ¿Te ves superando esa marca?

Anne es la mejor, me parece una profesional increíble y aún mejor persona. No pienso en hacer más o menos marcas que otras personas. Solo compito contra mí misma.

"Anne Igartiburu es la mejor, me parece una profesional increíble y aún mejor persona"

¿Te consideras perfeccionista? ¿Te ves la retransmisión al día siguiente?

Soy muy perfeccionista pero, no, no veo la retransmisión al día siguiente. No necesito verlo para saber si he cometido algún fallo, o si ha habido alguna cosa que no estuviera como yo había imaginado.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, en 'Zapeando' Atresmedia Televisión

Cuando termino, ese mismo día, lo repaso todo en mi cabeza. Ya cuando salgo de la Puerta del Sol me permito olvidarme de todo y centrarme solo en mi vida privada. Por eso las audiencias ni las miro, siempre me llama alguien o me escribe. Yo no las miro.

Mucho se ha hablado también sobre las críticas que recibes. Pero, en todos estos años, ¿cuál ha sido el mensaje que has recibido que más ilusión te ha hecho?

Los mensajes que más me llegan son los de mi familia y mis amigos de siempre. En redes intento entrar poco porque si no me salpican muchas cosas feas y no me gustan.

"En redes intento entrar poco porque si no me salpican muchas cosas feas y no me gustan"

¿A quién te llevas este año a la Puerta del Sol?

Como siempre a todo mi equipo y también vendrá Dabiz.

En 2025 cumplirás 15 años en Atresmedia. ¿Qué le pides al nuevo año en clave televisiva?

Algún programa nuevo para mí, quizás algún concurso. Siempre pido lo mismo.