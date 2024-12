Una reportera descoloca a Mario Casas tras revelarse las fotos de su hermano en 'Fiesta': "Me peta la cabeza"

El mundo del entretenimiento y las relaciones de las celebrities siempre han sido un tema que interesa. En esta ocasión, un reciente bombazo mediático ha sacudido a la prensa rosa: unas reveladoras imágenes de Óscar Casas besándose con la cantante Ana Mena en las calles de Madrid.

Las fotografías, captadas por el periodista Sergio Garrido, han confirmado lo que muchos solo sospechaban: una relación amorosa entre ambos artistas.

El revuelo que han causado no solo han puesto en el punto de mira a estas dos celebridades, sino también a sus familiares más cercanos, especialmente al gallego Mario Casas. Así, desde Fiesta, han querido preguntarle directamente al coruñés durante la alfombra roja de los Premios Forqué qué opina al respecto.

Colaboradores del programa reaccionando a la exclusiva. 'Fiesta'.

"Quiero que veáis las reacciones de los hermanos porque es muy buena", ha comentado Emma García momentos antes de mostrar la entrevista de la reportera. "Quiero preguntarte por tu hermano Óscar. ¿Tú sabes si tiene pareja?", le preguntó la reportera de Fiesta a Mario Casas.

"Ostras, me estáis preguntando demasiadas cosas de mis hermanos. Me peta la cabeza. Estoy en la Matrix, no tengo ni idea", contestó Mario, demostrando una mezcla de sorpresa y desconcierto.

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. La reportera, le dijo: "Te voy a enseñar algo, pero es un secreto". Y, al mostrarle las fotos que aún no se habían hecho públicas, la reacción de Mario cambió por completo. Su expresión pasó de la incredulidad a la sorpresa absoluta, girando rápidamente su cabeza hacia donde se encontraba su hermano. "Nos ha llegado en exclusiva a Fiesta. Mira, ¿no tenías ni idea?," comentó la reportera, dejando claro que las imágenes eran un auténtico bombazo.

Dirigiéndose a su hermano, contestó: "Pues escríbele, que le han pillado. Yo es que con Óscar hablo mucho, pero no... ¿Qué quieres que te diga?". Las miradas de complicidad y confusión entre ambos hermanos fueron evidentes.

Como era de esperarse, la entrevista ha sido comentada entre los colaboradores, quienes han dejado en claro que, a voz de Emma García: "Hay que aplaudir la naturalidad, la cercanía ante algo que es bonito". Aunque tanto Óscar como Ana Mena han optado por no pronunciarse públicamente sobre su relación, las imágenes fueron suficientes para que el público comenzara a especular sobre el estado de su romance.

Las fotografías muestran a la pareja en actitud cariñosa y apasionada, lo que confirma que su relación va más allá de una simple amistad. Según algunos rumores, la pareja se conocía desde hace tiempo debido a un proyecto cinematográfico en el que trabajaron juntos, pero el tiempo ha revelado que su vínculo es mucho más profundo.