Emma García habla sin reparo sobre la última operación estética de Carmen Borrego: "A disfrutar y que pare ya"

Emma García es una de las presentadoras españolas más conocidas en televisión. Su larga trayectoria tras más de 20 años trabajando en los medios de comunicación le ha permitido ser partícipe de éxitos como A tu lado, El juego de tu vida, Mujeres y hombres y viceversa o Viva la vida.

Actualmente es la encargada de liderar las sobremesas de Telecinco en los fines de semana. Desde octubre de 2022, García conduce este magacín vespertino que aborda todas las noticias más destacadas de la prensa del corazón, poniendo el foco de atención en las celebrities y famosos más populares de nuestro país.

Emma García se caracteriza por ser una presentadora que no duda en opinar abiertamente sobre cualquier tema de la actualidad y así lo ha hecho una vez más. Es cierto, que en esta ocasión la comunicadora vasca ha atendido a los medios de comunicación antes de acudir a la cena navideña de Mediaset.

Uno de los temas a los que Emma García respondió estaba relacionado directamente con el clan Campos. En los últimos días, dos noticias han impactado de lleno en esta conocida saga familiar que encabezaba la presentadora María Teresa Campos.

El pasado 6 de diciembre, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia fueron padres por primera vez. Una buena noticia que alegraba a la familia y convertía a Terelu Campos en abuela y a Carmen Borrego en tía. Las Campos están de enhorabuena.

Por otra parte, Carmen Borrego ha decido realizarse unos retoques estéticos y mostrarlos, en exclusiva, en un amplio reportaje en la revista Lecturas. Una operación de cirugía estética que se alargó 7 horas y cuya principal motivación fue por parte de su hermana, Terelu Campos.

Sobre esta nuevo cambio de imagen, Emma García no dudó en dar su opinión. "La he visto poco y creo que ha mejorado mucho. Tengo que verla, ojalá pueda verla en los pasillos, pero parece que el cambio...", analizaba la presentadora el look de la colaboradora de Mediaset.

"Es una valiente por meterse a quirófano, pero si el resultado efectivamente se nota y a ella le gusta, pues fenomenal. A disfrutar, Carmen hija, de tu nuevo look para fin de año y para los siguientes. Y ya que pare, ¿no?", apuntaba directamente la presentadora de Fiesta.

"No la he visto de cerca todavía", añadía sobre la posibilidad de verla en la tradicional cena navideña organizada por Mediaset. García también aprovechó para dar un consejo a Alejandra Rubio, con la que compartió plató en Viva la vida, por ser mamá por primera vez.

"Que se relaje, que disfrute, que observe y mire mucho y se deje llevar por lo que ella siente. Que no intente acaparar, que no intente ser la mejor, ni podemos ser la madre todoterreno", comentaba sobre la reciente maternidad de la hija de Terelu Campos.