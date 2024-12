El alcalde de Ourense estalla con Cristina Pardo tras suspender las ruedas de prensa: "Son unos sicarios que solo manipulan"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha intervenido en Más vale tarde para hablar de la polémica que le rodea. El regidor ha suspendido las ruedas de prensa en su ciudad y las ha sustituido por videos en su canal de YouTube. Jácome considera que los periodistas locales "manipulan sus palabras".

"No es que yo no quiere contestar preguntas, simplemente que es que yo no reconozco a los periodistas como intermediarios de la información", asegura Jácome en Más vale tarde. "La experiencia que tengo con periodistas locales todos subvencionados es que manipulan la información. No voy a perder el tiempo", añade.

Jácome ha estallado con la prensa: "Son unos vendidos, unos sicarios que están comprados con dinero público y que lo único que hacen es manipular y obedecer a quienes pagan la tinta. No son periodistas, no merecen ser llamados periodistas", sostiene.

