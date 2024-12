Insólito en 'Drag Race España': pospone por sorpresa el anuncio de la ganadora de la cuarta edición

Situación inédita la que se dio en Drag Race España este domingo. La entrega de este 1 de diciembre estaba anunciada como la gran final de la cuarta edición del programa que ofrece Atresplayer Premium. Sin embargo, las reinas y los espectadores tendrán que esperar unos días más para saber quién es la flamante ganadora.

Y es que, como se estila en la estadounidense RuPaul's Drag Race, la versión original del formato, la final de Drag Race España 4 se celebrará "en un teatro, con público y en vivo". La española es la tercera adaptación de la franquicia, después de la francesa, en llevar a cabo este cierre por todo lo alto.

Así lo anunciaba Supremme Deluxe cuando parecía que iba a desvelar el nombre de la drag queen vencedora de esta cuarta temporada. Tras la eliminación de La Niña Delantro, Chloe Vittu, Le Cocó y Vampirashian esperaban impacientes el veredicto de jurado.

Sin embargo, este nunca llegó. "Ya hemos tomado la decisión final. ¡Que me traigan la corona!", pedía la presentadora de Atresmedia, justo antes de que un azafato acudiese con el objeto, ya listo para ser colocado sobre una de las concursantes. "Ha llegado el momento de coronar a nuestra reina", insistía Deluxe.

"Suerte a las tres. La nueva superstrella drag española es...", empezó diciendo Supremme. La conductora del talent show de drag queens apeló al jurado, en concreto, a una Ana Locking que aseguraba: "Es que no nos decidimos". "No lo tengo nada claro", aceptó Javier Calvo.

🎉 ¡Nos vamos a una gran GRAN final en vivo y con público! 🎉 #DragRaceEs



El próximo 15 de diciembre, el desenlace de una temporada histórica 🤩



👑Y cómo no, en @atresplayer ▶️ https://t.co/LbkKwajrm3 pic.twitter.com/yixnnXc3i8 — Drag Race España (@DragRaceEs) December 1, 2024

"Es la primera edición que no...", le apoyó Javier Ambrossi. "Así no se puede. Es imposible de decidir. Todavía", destapó Supremme Deluxe, desconcertando a todos los allí presentes: "La nueva superestrella drag española no será coronada ni hoy, ni aquí. Será coronada en una gran final en vivo".

"Habéis escuchado bien. En vivo y con público", remarcaba. Justo después, como si se tratase de una entrega normal, se despidió con su frase "a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, y nunca cambiaré".

Por primera vez en nuestro país, la coronación de Drag Race se producirá en un teatro, en "un escenario único", tal y como anuncia el grupo ubicado en San Sebastián de los Reyes. El resultado final podrá verse el próximo domingo, 15 de diciembre, en la plataforma de Atresmedia.