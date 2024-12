El cariñoso mensaje de Jorge Javier a Belén Rodríguez tras anunciar que tiene cáncer: "Vuelve a lo grande"

Este pasado sábado 30 de noviembre, Belén Rodríguez reaparecía en Fiesta. Su presencia era simbólica, dado que era la primera en televisión tras anunciar que pensaba retirarse temporalmente de la pequeña pantalla para tratar el tumor maligno que le han detectado en la garganta. Aunque parecía su última aparición delante de las cámaras, la tertuliana revelaba que pensaba trabajar hasta que su salud se lo permita.

Emma García le dedicó varias palabras de cariño a su compañera de trabajo. Habituada a ser la que lanzaba las preguntas, Belén Ro se convertía en una de las protagonistas del magacín vespertino de los fines de semana de Telecinco. La televisiva señaló que llevaba una semana realizándose pruebas para determinar qué tipo de enfermedad es la que tiene y cómo combatirla.

“Lo único que sé es que tengo un tumor que es malo y que me tengo que operar, todavía no se le puede poner nombre ni apellido ni hablar de tratamiento”, le compartía a la presentadora de Ordizia. La madrileña mostró fortaleza, señalando que seguirá colaborando en programas hasta que los médicos lo consideren. Es más, anunció que estará presente este mismo domingo 1 de diciembre en GH: El debate.

“Yo quiero seguir haciendo mi vida, pero el martes voy al médico y quizá me digan que no puedo seguir haciendo nada de esto”, le compartía en confidencia a García. Belén Ro le confesaba a la presentadora cómo se dio cuenta de algo no iba bien en su cuerpo. “En mayo me empezó a doler la garganta y, en verano, se me localizó el dolor hacia la izquierda. Eso me extrañó”, revelaba.

Lo que provocó que pudiese ayuda médica fue cuando, en una de las jornadas en Fiesta, cuando Emma García le señaló que estaba alzando demasiado la voz. “Te dije que tenía el oído mal, y hasta que no lo verbalicé no fui consciente de que llevaba conviviendo con ese dolor unas semanas. Ahí me asusté porque yo sabía perfectamente lo que me pasaba, sabía que tenía algo malo”, confesaba, señalando que su ginecóloga le recomendó ir lo más rápido a un médico especialista.

'Fiesta'.

Fiesta quiso tener un gesto con la colaboradora, compartiéndole un vídeo en el que diferentes rostros de Mediaset le enviaban palabras de ánimo. Ahora bien, el que destacó precisamente fue Jorge Javier Vázquez. Tanto el presentador de Gran Hermano como la tertuliana se enemistaron en noviembre de 2022, cuando Kiko Hernández la señaló como presunta traidora.

El anuncio de que padece cáncer ha acercado posturas de los tres. “Cuando ves esto, te olvidas de todo lo malo y te quedas con todo lo bueno”, confesaba el marido de Fran Antón en Ni que fuéramos Shhh. “Me gustaría hablar con ella, decirle que aquí me tiene y que me va a tener para acompañarle en este proceso”, agregaba.

'Fiesta'.

Ahora era el conductor de El diario de Jorge quien le enviaba todo su apoyo. “Sé lista y aprovecha para mejorar tus condiciones salariales. Estás en el momento ideal para pedir, para que cuando vuelvas lo hagas a lo grande y cobrando más y trabajando más”, le dedicaba. Palabras que emocionaron a Belén Ro, quien confirmó que había retomado el contacto con el de Badalona.

“Me he reído mucho con Jorge estos días porque me decía que tenía que adelantar la cena de Nochevieja 15 días por si acaso”, bromeaba, recordando la afinidad de ambos por el “humor negro”, algo que ya señaló la tertuliana al inicio de la tarde.