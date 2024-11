Belén Rodríguez reaparece tras anunciar que padece cáncer de garganta: "Estoy sin voz por unas pruebas que me han hecho"

Demostrando la fortaleza que le caracteriza, la colaboradora Belén Rodríguez (58 años) intenta seguir adelante y retomar el pulso de su vida tras anunciar, el pasado miércoles, 27 de noviembre, que padece cáncer de garganta. "Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano", manifestó Belén.

Sostuvo, además, en las páginas de una conocida revista del corazón que se ha retirado de la televisión para centrarse de lleno en su recuperación. Decidida a luchar contra el cáncer, la tertuliana ha reaparecido radiante ante las cámaras con la mejor de sus sonrisas.

Qué duda cabe de que no están siendo momentos fáciles para uno de los rostros más emblemáticos de la tele. Belén admite que aún sigue en shock, asimilando el mazazo, pero no piensa dejarse vencer. Todavía está a la espera de los resultados definitivos y aún no conoce qué tratamiento debe seguir para superar este delicado trance.

Belén Rodríguez pasenado por las calles de Madrid Europa Press

Así lo ha reconocido en su última salida pública. Acompañada por dos íntimos amigos, Belén ha disfrutado de una relajada jornada por el centro de Madrid. Rodríguez se ha ido de compras y ha dado un tranquilo paseo en el que ha derrochado confidencias y risas con algunos de sus grandes apoyos.

Con un foulard de estampado animal print para proteger su garganta, y apostando por la comodidad con vaqueros slim, plumífero metalizado y botas planas tipo esquimal, la colaboradora ha revelado cómo se encuentra y ha dedicado unas emotivas palabras a todos los que se han preocupado por ella en los últimos días.

Confiesa estar "abrumada" porque no era consciente de que la gente le "quería tanto". "Con el solecito, vengo de hacer la compra en el Mercadona, que no tenía nada que comer. La vida sigue", ha apuntado con optimismo.

Belén desliza, acto seguido, en conversación con la agencia Europa Press: "Estoy sin voz porque me han hecho una serie de pruebas y tengo la voz tomada, pero estoy bien".

Belén Rodríguez paseando por las calles de Madrid Europa Press

Tras sus declaraciones en la revista Semana, la televisiva ha confesado que tiene aún pruebas pendientes y que los resultados se los darán la próxima semana. De momento, desconoce si tendrá que pasar por quirófano para extirparle el tumor: "En un principio sí, pero hasta el martes no sabré nada. Es que no puedo hablar mucho".

"Quiero aprovechar, ya que estáis aquí, para dar las gracias a todo el mundo por las muestras de cariño que están siendo muchísimas. Estoy desbordada. Impresionante, no sabía yo que la gente me quería tanto", ha comentado, agradecida ante la cantidad de mensajes que ha recibido desde que anunció la noticia.

La colaboradora no ha querido aclarar qué compañeros de profesión le han mostrado su apoyo en este aciago escenario que afronta. Además, ha querido mandar "un beso muy fuerte" a Ana Rosa Quintana (68), que desde su programa le ha transmitido que esta enfermedad, por la que ella pasó hace dos años, se supera.

"No hay que preocuparse. Ya el martes sabremos más y yo os lo voy a contar todo, ¿eh? Físicamente yo estoy bien, ¿eh? Estoy muy bien. Me duele la garganta y el oído, pero estoy estupenda. Y muy optimista y con muchas ganas", ha concluido con entereza Belén Rodríguez.

Ella misma contó el pasado miércoles que no se va a dejar arramblar por la negatividad: "Yo no quiero dramatizar esto, ni quiero, ni viene con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara y esto es lo que estoy viviendo y ya está".