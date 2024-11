Adiós a Silvia Pinal: de su turbulenta relación con Luis Miguel al "inmenso amor" por su nieta Michelle Salas

El pasado jueves, 28 de noviembre, México y el mundo entero se vestía de luto por la partida de una de sus grandes figuras. La actriz Silvia Pinal, considerada la última gran diva del cine, perdía la vida a los 93 años tras permanecer varios días ingresada en un hospital de su país natal debido a una infección urinaria.

Con su deceso, la respetada intérprete dejaba desolados a compañeros de profesión, amigos, y a sus seres más cercanos, recibiendo inmediatamente muestras de admiración por su laboriosa y exitosa trayectoria como actriz. Entre estos mensajes resonaba el de Paloma Cuevas (52 años), que aseguraba que "su legado siempre sería eterno".

Aunque a priori podía parecer una muestra de admiración más, lo cierto es que se trataba de un mensaje de lo más significativo, pues la actriz era la bisabuela de Michelle Salas (35), hija de Luis Miguel (54), actual pareja de Cuevas.

Paloma Cuevas y Silvia Pinal en un montaje de JALEOS.

Si bien es cierto que una de las últimas voluntades de Pinal estaba estrechamente vinculada a El Sol de México, la actriz y el cantante vivieron una historia un tanto peculiar y varias fueron las idas y venidas que marcaron el rumbo de su relación.

Durante años, Silvia Pinal mantuvo un gran silencio en torno a la relación sentimental que hubo entre su nieta, Stephanie Salas, y Luis Miguel. Sin embargo, en 2019, la actriz dio un paso al frente y concedió una entrevista en la que hablaba de la gran admiración que sentía por el cantante, a quien aseguraba guardar "un gran cariño".

De hecho, fue en aquella conversación con la prensa donde Silvia aseguró que uno de sus deseos póstumos sería una serenata, a ritmo de mariachi, de nada más y nada menos que de Luis Miguel. La actriz fantaseaba con el hecho de que el intérprete de La Vikina le cantara en su funeral. "Que vaya Luis Miguel a cantarme", declaró la reconocida intérprete a una de las reporteras, haciendo alusión al día de su partida.

A pesar de que Pinal se deshiciera en halagos hacia el padre de su bisnieta con aquellas declaraciones, lo cierto es que, durante una entrevista que concedió para Venga la Alegría unos años más tarde, la icónica actriz fue preguntada por el regreso de Luis Miguel a los escenarios con una nueva gira y su respuesta dejó entrever que la relación entre ambos podría haber dado un giro de 180 grados.

"No me gusta cómo se ha portado con nosotros, con mi familia y conmigo. No es justo, él debería tener mucho agradecimiento con nosotros porque somos gente que vale mucho", aseguró Silvia ante las cámaras de su país natal con semblante serio.

Además, finalizó aclarando que Luis Miguel siempre había sido bien recibido en su familia. "A él lo hemos querido y respetado muchísimo", sentenciaba la bisabuela de Michelle Salas.

Aunque Silvia Pinal no llegó a detallar las verdaderas razones de su posible malestar con Luis Miguel, lo cierto es que muchos medios mexicanos apuntaron que los motivos podrían estar altamente relacionados con la serie sobre la vida de Luis Miguel. "No fue del agrado de las integrantes de la dinastía Pinal", afirmaron en 2021, tras el estreno del filme en Netflix, desde el portal Clase.

Más allá de aquellas declaraciones, Silvia no volvió a manifestarse públicamente al respecto de su relación con Luis Miguel. No obstante, sí lo ha hecho para expresar el íntimo vínculo que siente por su nieta e hija mayor del cantante mexicano, Michelle Salas.

Michelle Salas y Silvia Pinal, en una imagen de sus redes sociales.

Desde que ingresara en el hospital unos días antes de su muerte, Silvia Pinal permaneció acompañada de sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán. Michelle, por su parte, debido a su ajetreada agenda profesional, se puso en contacto con su bisabuela a través de una videollamada, algo que agradeció infinitamente Silvia, porque siente un "inmenso amor" por la joven.

La relación afectiva entre Michelle Salas y Silvia Pinal era muy cercana, tanto que la joven dedicaba amorosos mensajes a su bisabuela a través de sus redes sociales, donde demostraba la amplia admiración profesional y personal que sentía hacia ella.

Referente profesional

Pinal se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana y su última aparición ocurrió en 2022, cuando formó parte del elenco de la obra de teatro Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, donde acudió en silla de ruedas debido a su avanzada edad y estado de salud.

Silvia Pinal, en una imagen de archivo. Instagram

Televisa Univisión destacó su invaluable legado y trayectoria artística, con más de 5.000 horas de contenido, al recordarla como "una de las figuras más icónicas en la historia del cine de oro, del teatro y de la televisión".

Familia de artistas

La productora se casó hasta en cuatro ocasiones. En primer lugar, con el actor cubano Rafael Banquells (1947-1952). Más tarde, hizo lo propio con el empresario Gustavo Alatriste (1961-1967), el cantante mexicano-venezolano Enrique Guzmán (1967-1976) y, finalmente, selló su vida con el político Tulio Hernández Gómez (1982-1995).

De esos matrimonios nacieron la actriz Silvia Pasquel, la cantante Alejandra Guzmán y su hermano Luis Enrique, y Viridiana Alatriste, quien falleció en un accidente automovilístico a corta edad. Su descendencia se completa con su nieta, la cantante y actriz Stephanie Salas y sus bisnietas, la modelo Michelle Salas, y la también modelo y actriz Camila Valero, además de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.