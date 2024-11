Belén Rodríguez se sincera como nunca tras anunciar su cáncer de garganta: "Sabía que tenía algo malo"

El pasado miércoles, 27 de noviembre, se hacía público en la portada de una famosa revista que Belén Rodríguez (58 años) sufría un cáncer de garganta. De esta manera, la colaboradora se retiraría de la televisión durante un tiempo para descansar y recuperarse de la enfermedad que le fue diagnosticada.

Esta noticia acaparó todos los titulares, sobre todo, los de la prensa especializada en televisión y/o corazón. Belén Rodríguez es una colaboradora mítica de la televisión en España y se considera indispensable en algunos platós de televisión, como el de El Debate de Gran Hermano, donde se afianzó un gran puesto al ser de las más polémicas.

La vida azota a Belén Ro y le trae esta noticia que llega como "un jarro de agua fría", como ha dicho ella y que afronta con mucho "optimismo" después de sufrir la pérdida de sus padres y su hermano Pedro -director de la productora Cuarzo-, al que estaba muy unida.

Belén Rodríguez en su perfil de redes sociales Instagram

Sin embargo, la vida sigue y este domingo, 30 de noviembre, la televisiva ha reaparecido en su programa Fiesta de Telecinco para contar cómo está, cómo ha sido comunicarlo al mundo y, además cómo se encuentra después de notar el apoyo del público, de su familia y compañeros de profesión.

"Me empezó a doler la garganta en el mes de mayo y pensé que era un catarro que se me había complicado, pero me di cuenta de que era algo más", le comenzaba diciendo a Emma García en Fiesta. Y añade: "Tú me dijiste -refiriéndose a Emma- que estaba chillando mucho. Yo te contesté que tenía el oído mal y me di cuenta, al verbalizarlo, que efectivamente mi oído no estaba bien".

Después de esto, Rodríguez decidió ir al otorrino, tras pasar por su médico de cabecera y tras varias pruebas, acabaron dándole la fatal noticia. Lo hizo el doctor que le acompañará durante todo el tratamiento: "Me lo dijo mi médico, un doctor maravilloso y me lo dijo tal cual, me dijo lo que era. Me empezaron a temblar las piernas y me puse muy nerviosa, él me dio un abrazo y me dijo que iba a estar conmigo todo el tiempo", explicó ligeramente afectada y con los ojos empapados.

Emma García y Belén Rodríguez en 'Fiesta'.

Belén Rodríguez ha pasado en varias ocasiones, por desgracia, por la pérdida de seres queridos y tras conocer la noticia, no tuvo el valor de llamar a sus hermanos -Javier y Fernando- para contarle el diagnóstico médico: "En mi familia hemos sufrido varias muertes y yo soy la única hermana y no tenía el valor para contárselo", palabras que recogía la entrevista exclusiva que hizo en la revista Semana.

La entrevista con Emma García, en la tarde del sábado, concluía con una Belén Rodríguez muy abrumada -aunque risueña en ocasiones- por las muestras de cariño de sus compañeros de profesión, amigos y seguidores de la colaboradora. No es un momento fácil, pero, Belén Ro afronta con optimismo el camino que le espera por recorrer.