Ricky Merino nos desvela inéditos detalles de su futura boda con su novio, Gerard: "Será en 2027 en Mallorca"

Ricardo Luis Urdiales Merino, más conocido como Ricky Merino, nació en Mallorca el 1 de septiembre de 1986, tiene 38 años y es cantante. Saltó a la fama tras participar en el talent musical Operación Triunfo 2017, donde coincidió con cantantes como Aitana (25 años), Lola Índigo (32) o Ana Guerra (30), que les llevó directamente a la primera línea de la fama nacional.

Tras varios años muy intensos, el cantante ha centrado su carrera en musicales como Una rubia muy legal o Ghost -donde conoció a su pareja-, o en apariciones televisivas, como presentador, en Netflix o Channel 4, junto a Davina McCall en Reino Unido.

Ahora, tras muchos años de esfuerzo, el cantante ha producido su segundo álbum de estudio, llamado Dopamina, y con el que pretende fusionar el pop electrónico con otros géneros como el voguing, funk o la música disco, entre otros. Un trabajo construido de manera artesanal y que ha sido concebido para ser disfrutado como antaño: escucharlo de principio a fin.

Ricky Merino, en una conversación con EL ESPAÑOL, hace balance de su carrera musical, su vida personal y la reciente boda de Ana Guerra y Víctor Elías. También discute sobre la industria musical, los desafíos que enfrentan los artistas y su relación amorosa actual con el artista Gerard Mínguez.

La primera imagen de este nuevo trabajo era de vagabundo en una foto de sus redes sociales. ¿Cómo ha sido deconstruir a Ricky Merino para presentar su nuevo trabajo?

Eso ha sido guay, pero realmente no era una imagen. O sea, es una imagen de un personaje hipotético llevado a la exageración. Hemos jugado a que sea yo. Hay gente que se lo ha tomado literal y ha pensado que esta imagen es la mía real actual y... es un poco evidente que no. Pero bueno, también está guay que entre la gente haya confusión. Hubo gente que pensó que me había pasado algo grave.

En la industria musical se exige una estética bastante exquisita, ¿se ha sentido preso alguna vez de estos pensamientos?

Estoy a favor de que la gente se retoque lo que quiera. Porque sí, porque todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, pero también entiendo la libertad de decirlo. A lo mejor no quiero contarlo porque no me apetece contarlo. O a lo mejor sí quiero contarlo. O sea, yo creo que una figura pública no está obligada todo el tiempo a tener que ser totalmente transparente y contar todo lo que se hace o cualquier cosa. O sea, no tiene por qué.

¿Se ha hecho algún retoque estético?

Algo, un retoquito así tonto. Un pinchacito. Pero se ha ido ya. Ahora estoy natural. Pero es verdad, reconozco que lo hice un poco por presión del miedo que tengo al paso del tiempo y decirme, 'tengo que mantenerme joven en una industria en la que hay mucha gente muy joven, más joven que yo'. En mi caso, yo lo probé y no me gustó como me quedó.

¿En qué momento profesional cree que se encuentra ahora?

Pues en uno muy bueno. En la vida del artista hay momentos superbuenos, momentos regulares, momentos que estás como estable... Yo estoy en un momento muy bueno. Acabo de lanzar mi segundo disco de manera independiente, a la gente le gusta. Es que de repente noto una sensación diferente, no sé, estoy como muy positivo. Ahora viene una temporada de castings, de teatro musical, me estoy preparando, todo eso. Sí, tengo como una sensación buena.

Quiero saber cómo está usted, cómo se encuentra personalmente.

Con Gerard -su pareja- superbien. O sea, yo me caso mañana si pudiera. Pero no puedo porque no tengo dinero. Quiero hacer una celebración. Y claro, después de la boda de Ana Guerra, ahora quiero hacer yo también un bodorio.

Pero, ¿se quiere casar?

Sí. Pero no pronto. En tres años. En 2027, en Mallorca, no sé si en septiembre. Tengo que mirar bien el mes. Pero estoy muy feliz, muy enamorado. Y es verdad que es un momento en el que me siento muy bien.

Ricky Merino en una foto de su promoción Cedida a EL ESPAÑOL

¿Considera que es su alma gemela?

Al margen de que fue un amor de estos de película adolescente de los que yo pensaba que ya no me iba a ocurrir y que fue una cosa incontrolable. Es que le quiero mucho, me pongo muy cursi hablando de él. Yo conocí a Gerard haciendo Ghost, el musical y recuerdo verle bajar las escaleras el primer día de ensayo y pensar quién es ese hombre. Y de todo el elenco era la persona con la que menos hablaba, luego ya supe que era porque nos gustábamos mutamente. A los ocho meses comenzó nuestra historia de amor, todo por un beso. Llevábamos dos años y medio y me veo igual enamorado que el primer día. Tiene un año más que yo, o sea, somos de la misma quinta y tenemos los mismos gustos, los mismos referentes. Es como que su adolescencia, sus primeros años, sus primeros 20 años, es como que ha vivido exactamente lo mismo que viví yo, pero en Barcelona.

¿Cuántas pareja ha tenido?

A mí siempre me han dejado. Parejas serias tuve una con 18, por eso me fui a Sevilla. Me fui a vivir y a estudiar la carrera en Sevilla, por amor. Estuve cinco años con el primer chico desde los 18. Luego, en Madrid, conocí a otra persona y estuvimos tres años. Luego, en Mallorca, tuve una relación que ha sido la más dolorosa, sin duda. Luego, fueron como dos años de idas y venidas. Volví a tener una relación de cuatro. Y ahora con Gerard. Siempre he estado un parejado.

Cambiando de tema y hablando de amor, su amiga Ana Guerra se casó, el pasado 31 de octubre, ¿cómo se vivió la boda desde dentro?

Muy bonita, muy bonita, es superespecial y voy a decir "muy normal" y voy a explicar por qué. Pero porque había como una psicosis generalizada de hay una exclusiva. Yo como nunca he estado en una boda con una exclusiva, no entendía. Nos quitaron los móviles y la maravilla de estar hablando con todo el mundo, no estar pendiente del móvil todo el tiempo. Yo no noté que hubiera una exclusiva y que hubiera una revista.

¿Y el reencuentro con sus compañeros de OT 2017?

Fue muy guay, estuvo muy bien. Me hizo mucha ilusión ver a Mireya y a Marina, que también hacía un tiempo que no la veía, y fue guay.

Y las ausencias, ¿cómo se vivieron en la boda?

O sea, no voy a mentir: hubiera sido superguay ver a todos, que estuvieramos los 16. Pero es que yo creo que en una cosa imposible. Somos 16 con gente trabajando en activo, muy en activo en estos momentos.

Ricky Merino en la promo de 'Dopamina' Cedida a EL ESPAÑOL

Hablando de las bodas con exclusiva, ¿les obligaron a posar para la revista?

No, es que ni eso. O sea, fíjate que estaban Ana y Víctor, en un momento, ahí en medio del jardín, y la gente de manera natural se iba acercando, porque era el momento en el que podíamos verlos por primera vez de frente. Y hubo un momento que estábamos esperando y ya le di un abrazo y tal. Nada fue preparado.

¿Cree que su compañera Aitana no fue a la boda de Ana Guerra porque había una exclusiva y no quiere vincularse con la prensa del corazón?

No, no creo. Podría ser un motivo, pero no lo sé. O sea, en la boda no había un redactor preguntándote por tu vida. No hay que perder el foco, los importantes de ese día son Víctor y Ana.

Lydia Lozano confesó que no había alcohol, ¿realmente fue así?

No, o sea, había una carta de cócteles. Tú podías elegir entre un montón de cócteles. Pero, aunque estaban las botellas allí, no podías pedir un ron con cola. Pero, esto tiene una razón y Víctor nunca se ha escondido sobre esto, me parece muy valiente. Víctor ha tenido problemas de adicción con el alcohol. No quería ver a gente borracha con copazos y bebiendo, porque, lógicamente, creo que es un input del que quiere mantenerse alejado. Entonces la decisión fue, 'vale, pues vamos a poner cócteles'.