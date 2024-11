Los Mozos de Arousa caen eliminados de ‘Reacción en cadena’: un adiós entre lágrimas con sabor a venganza 'granaína'

Para los espectadores de Reacción en cadena, desde el más fiel hasta el más ocasional, Los Mozos de Arousa son como parte de la familia. Durante año y medio, el equipo formado por Raúl Santamaría, su hermano Borja, Borjamina, y el amigo común Bruno Vila se han metido a la audiencia en el bolsillo, con su gran complicidad para las pruebas, con sus conocimientos y, sobre todo, su simpatía natural. Esa que no les impedía disfrazarse, cambiarse de nombre o lo que correspondiese para hacer un poco de show.

Hoy, estos chicos que soñaban con un local para su asociación Arousa Moza cuando llegaron al programa en mayo de 2023 se han despedido de la audiencia. La llegada de Los Alhambraos ha hecho que caigan eliminados en la prueba de complicidad ganadora, poniendo punto final a su aventura.

En cualquier caso, Los Mozos han escrito su nombre con letras de oro en la historia de los concursos de televisión. Como Los Dispersos y Los Lobos de ¡Boom!, como Rafa Castaño o Pablo Díaz en Pasapalabra, como los hermanos Achútegui Cerezo del Un, dos, tres si nos ponemos nostálgicos.

La jornada no se presentaba especialmente mala para Bruno, Raúl y Borjamina. De hecho, en más de una ocasión les habíamos visto un poco cansados o despistados, llegando a jugarse la permanencia en una suerte de muerte súbita final, y saliendo victoriosos. No ha sido así hoy.

A la prueba de Complicidad ganadora, Los Mozos de Arousa partían con 42.000 euros, y fueron los primeros en participar, porque iban por detrás. Raúl y Borja consiguieron que Bruno solo diese 7 respuestas acertadas. Los Alhambraos llegaron con 64.000 euros acumulados. Consiguieron 8 aciertos, el último, a escasos dos segundos de que el tiempo se acabase. Eso suponía la eliminación de Los Mozos.

"Algún día tenía que ser", decía Bruno, sin perder la sonrisa, ni él, ni sus compañeros. Ion Aramendi, sin embargo, no podía contener las lágrimas, y hasta se le cortaba la voz al dar paso a un vídeo de los mejores momentos de los gallegos. Y, de manera significativa, les agradeció su contribución, porque gracias a ellos han crecido como programa.

La eliminación tenía un matiz especial. Y es que Begoña, David y Gustavo venían a cumplir una suerte de venganza. “Tenemos una misión: nos envían las Profes Granaínas”. Y es que las profes Esmeralda, Inma y Elena formaban el equipo campeón cuando los Mozos llegaron al programa y las desbancaron. Y ahora, sus paisanos, que han tomado su participación casi como un encargo, envían a casa a los gallegos, cumpliendo el deseo de las granadinas. Algo que los de Vilagarcía se tomaron como una forma casi de cerrar su ciclo.

Era una derrota anunciada que no ha pillado a nadie por sorpresa. Al más puro estilo Pasapalabra, cuando se llevan el programa al prime time para dar el bote, Telecinco ha decidido despedir en el horario estelar a estos jóvenes. Era una suerte de último homenaje hasta soltarles de la mano. Y, a pesar del spoiler, ahí que mucha gente ha estado siguiendo el programa, y comentando las jugadas a través de las redes sociales. No les iban a dar la espalda en su último día. El día en el que, por fin, van a poder cobrar el premio del concurso. Y es que, hasta la eliminación, cada euro de esos 2.630.177 del premio iban a una hucha, un cerdito virtual al que ya podrán dar con el martillo.

Los Alhambraos en 'Reacción en cadena'.

Los Mozos dejan un hueco muy grande. Hay que ver si Los Alhambraos logran aguantar en el formato no ya tantas tardes como ellos, sino tan solo algunas cuantas semanas, lo cual ya es muy difícil. Que hasta la llegada de los tres, Cocolocos eran los que tenían la marca de ser los más veteranos, y eso que solo estuvieron 19 días.

Como ya analizamos en estas páginas, ahora empieza un nuevo desafío para el formato. La de mantener la audiencia, demostrando que es un gran concurso, y aunque Bruno, Raúl y Borja tenían un ángel muy especial, el programa sigue siendo bueno, puede emocionar día a día, sean ellos u otros los que se pongan los auriculares en la última cadena.

Los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’.

En cualquier caso, es un adiós que da la sensación de ser un hasta luego. Y es que es más que posible que, en un futuro no muy lejano, volvamos a verlos. Porque ellos están hechos de esa pasta que funciona tan bien en la televisión, y ya habían participado como equipo, junto a un cuarto miembro, en Bloqueados por el muro, una adaptación del programa japonés Block Out, y que se emitió en La 1 en 2020. Y a Borjamina también le vimos en Ahora caigo, y en The Floor, y a Bruno en Bailando con las estrellas. Así que quién sabe si algún día prueban suerte en Pasapalabra, o Saber y ganar, o cualquier otro concurso de cultura general.