El potente estreno de Henar Álvarez en RTVE Play: "Si no sale bien, diré que no supe separar a la persona del personaje"

Al ritmo de una versión rock del mítico Toxic de Britney Spears y con el público tirando ropa interior, entró en plató de Al cielo con ella Henar Álvarez. La humorista estaba de estreno este domingo, 24 de noviembre. Al igual que para La 1 y La 2, la pública ha apostado por el formato cómico de entrevistas para RTVE Play.

El de Álvarez es un 'late show' producido por Producciones del Barrio, la productora de Jordi Évole, responsable de espacios de laSexta como Lo de Évole, Anatomía de... o Salvados. En esta primera entrega, Henar dejó claro cuál iba a ser el tono del programa: gamberro, desenfadado y con cierto punto de crítica social.

"Este programa me tiene que funcionar. Como veréis, he dejado aquí toda mi personalidad", empezaba diciendo la madrileña, señalando las bragas y calzoncillos esparcidos por el suelo. Poco después, la presentadora de RTVE desveló que había hecho varias peticiones al equipo, pero solo una verdaderamente importante.

"Pedí, sobre todo, tener una mesa. En programas de mujeres, no sé si os habéis fijado, pero siempre acaban poniendo saloncitos. ¡De todos los presentadores de 'late night' de este país yo quiero la mesa más grande! ¿Lo habéis entendido? Y me trajeron esta, que además es del siglo XVII, que me encanta",

Acto seguido, la guionista y directora corrió a sentarse a la mesa, sobre un sofá muy señorial, y lanzó el primer monólogo de este nuevo proyecto. Antes de dar paso a las invitadas de la noche, Elvira Lindo, Vania Arana y Victoria Martín, Henar quiso dejar cristalinos "los tres propósitos" que quería conseguir con Al cielo con ella.

Henar Álvarez, presentadora de 'Al cielo con ella' RTVE

"Antes de continuar, que no soy solo yo, hay más gente, quiero decir cuáles son los tres propósitos claros que quiero conseguir con este programa", introdujo Álvarez. El primero, "os justo que voy a dar todo para que cada programa sea la hostia, pero si alguno sale regular, pues pondré alguna excusa, como que no he sabido separar la persona del personaje".

"Eso se usa mucho ahora", aceptó la conductora del ente, en referencia al comunicado de Íñigo Errejón para anunciar su retirada de la política. Luego llegaría la denuncia de la presentadora y actriz Elisa Mouliaá y la salida a la luz de los testimonios de mujeres anónimas que habían recibido supuestos abusos del político.

"El segundo, la presentadora de este programa va a tener expresión facial. ¡La va a tener! No me voy a pinchar los labios. Estamos a punto de cambiar el culo o codo por boca o coño. Como se pongan de moda los pasamontañas vamos a ir todas marcando pezuña", proseguía Henar.

Y, por último, ese "tercer propósito" estaba directamente relacionado con su compañero de cadena, a David Broncano, y al presupuesto destinado a La Revuelta: "A Dios pongo por testigo que algún día este programa va a tener un presupuesto de 14 millones de euros. Porque el techo de cristal no lo quiero romper, me lo quiero comprar".