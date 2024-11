Muere Chuck Woolery, el presentador original de 'La ruleta de la suerte', a los 83 años

Triste noticia la que ha trascendido este fin de semana en el panorama televisivo mundial. Chuck Woolery, el presentador original de La ruleta de la suerte, falleció el sábado, 23 de noviembre, a los 83 años de edad.

La muerte fue confirmada en redes sociales por Mark Young, su amigo y compañero del pódcast Blunt Force Truth: "Con el corazón roto, les cuento que mi querido hermano Chuck Woolery acaba de fallecer. La vida no será la misma sin él. Descansa en paz, hermano".

Young confirmó al portal TMZ que el comunicador se encontraba en su casa de Texas y le contó a su esposa que iba a acostarse, pues no se encontraba bien. Cuando su mujer regresó a la habitación, Woolery afirmó que tenía problemas para respirar. El servicio de emergencias no pudo llegar a tiempo.

Chuck empezó su carrera mediática como cantante, en grupos como The Bordermen o The Avant-Garde, e incluso como solista. Sin embargo, el de Kentucky es conocido por su trayectoria como presentador de concurso. Esta arrancó con uno que marcó un hito en la pantalla y que fue exportado a cantidad de países, entre ellos, España.

Woolery fue conductor de Wheel of Fortune, lo que en nuestro país es La ruleta de la suerte. Ejerció esta labor desde su estreno, en 1975, hasta 1981, cuando lo dejó por diferencias con la NBC por su salario. Fue reemplazado por Pat Sajak. En declaraciones al citado medio, la copresentadora del concurso, Susan Stafford, se deshizo en halagos hacia su compañero: "Chuck Woolery era sin duda el auténtico. Era un personaje original. No había nadie como él".

Chuck Woolery, en 'Wheel of Fortune' NBC

Además de La ruleta de la fortuna, Chuck presentó el 'dating show' Love Connection desde 1983 hasta 1994. Además, capitaneó otros concursos, como Scrabble, Home & Family, The Dating Game, Greed y Lingo. Hasta tuvo su propio programa nocturno de entrevistas, tan típicos de la televisión de EEUU, The Chuck Woolery Show. Sin embargo, este no tuvo el éxito esperado y fue cancelado en 1991, después de pocas entregas.

Además, el rostro hizo cameos, interpretándose a sí mismo, en las series más vistas de la televisión estadounidense: It's Garry Shandling's Show, Melrose Place, Sister o Scrubs. Actualmente, se dedicaba al mundo de la radio y el pódcast con su colega, el doctor Mark Young.