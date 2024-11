La vida personal de Kira Miró, de sus inicios en la televisión a su gran historia de amor con el actor Salva Reina

Kira Miró se ha convertido en una de las actrices del momento en nuestro país. A su papel en la exitosa serie Perverso, se suma ahora un nuevo proyecto: Quién es quién. La película, dirigida por Martín Cuervo y protagonizada por la pareja Salva Reina y Kira Miró, promete ser una de las producciones españolas del año.

Por motivo del estreno de esta nueva comedia de televisión, la actriz canaria acude este lunes 25 de noviembre a El Hormiguero junto a Salva Reina para presentar el thriller en el que abordan cuestiones universales como las relaciones familiares y la necesidad de comprendernos mejor los unos a los otros.

Kira Miró, de 44 años, procede de una familia dedicada al mundo del cine. Su madre, Marta Miró, es directora de cine y ganó un premio Goya en 2016 a la mejor dirección de producción por la película Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet.

Kira Miró posa durante un photocall por la presentación de la segunda temporada de 'Machos Alfa'. EUROPA PRESS

Además, su hermano mayor es también actor, su hermana Sarah participó en el concurso de La Voz y su abuelo ganó el premio de Canarias de Bellas Artes e Interpretación en el año 1992.

Si hubo algo que Kira Miró tuvo claro desde bien pequeña era su pasión por la interpretación. Gracias a su trabajo y esfuerzo, pronto recibió su primera gran oportunidad: ser presentadora del programa Desesperado Club Social. Desde entonces, la actriz ha participado en numerosos proyectos: desde películas como Crimen perfecto, de Álex de la Iglesia o Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar.

A pesar de que Kira Miró se ha volcado de lleno siempre en sus proyectos profesionales, lo cierto es que su vida privada se ha ido convirtiendo con el paso de los años en tema de interés general. Su relación con Daniel Carbonell —más conocido como Macaco— entre 2007 y 2016 acaparó en numerosas ocasiones las portadas de la prensa rosa. Sin embargo, después de casi diez años de amor, la pareja confirmó su ruptura.

Poco después, la actriz y presentadora canaria volvió a encontrar el amor. En esta ocasión, con Samuel Castillo, fisioterapeuta del Real Madrid de Baloncesto. Su relación duró hasta 2019, año en el que la pareja decidió poner fin a su noviazgo. En la actualidad, él mantiene una relación sentimental con Eugenia Osborne.

Kira Miro y Salva Reina en la gala de premios GQ Hombres del Año 2023. EUROPA PRESS

Ahora, parece que el amor ha vuelto a sonreír a Kira Miró. Y es que desde el año 2022 la canaria mantiene una relación sentimental con el actor Salva Reina, que ha participado en diferentes producciones españolas en los últimos años. Fue la revista ¡Hola! quien dio la exclusiva de su relación publicando unas fotografías en las que ambos aparecían paseando juntos por Madrid.

La pareja se conoció durante el rodaje de Todos lo hacen bien y, desde entonces, no paran de compartir momentos juntos. Y es que a pesar de que en la actualidad la canaria habla abiertamente de su relación, lo cierto es que durante un tiempo ambos prefirieron reservar su intimidad y evitaron coincidir juntos en actos públicos.

La primera vez que hablaron abiertamente de su relación fue en el Festival de cine de Málaga. "Tener una compañera cerca te ayuda a prepararte el papel, el casting y siempre es positivo", aseguró Salva sobre Kira durante un photocall en el que participó.

Kira Miró ha hablado en numerosas ocasiones sobre su relación con Salva Reina. A finales del año pasado, durante la alfombra roja de los Premios Forqué, la actriz elogió al actor asegurando que le "hace el trabajo muy fácil". "Cambia porque todo lo que recibes, lo recibes bonito. Pero aunque no estuviera enamorada de él, veo lo que hablan otros compañeros de él", detalló.

Su respuesta a David Broncano

La actriz canaria fue una de las invitadas a finales del año pasado del programa La Resistencia, presentado por David Broncano. Durante su intervención en el espacio de Movistar +, Kira Miró tuvo que enfrentarse a las temidas preguntas del presentador.

Y aunque siempre ha tratado de mantener su vida de la forma más privada posible, lo cierto es que no dudó en responder con claridad al presentador sobre el número de relaciones sexuales que había tenido en los últimos 30 días.

Kira Miró durante su paso por 'La Resistencia'. Movistar+

"Llevar la cuenta es... Es que me paso todo el día follando. De hecho, ahora mismo estoy follando. Yo estoy todo el día pensando en follar. Le miro, y estoy pensando en follar", aseguró.

Además, durante la entrevista, Kira Miró narró también uno de los momentos más surrealistas que ha vivido en su vida. Y es que el actor francés Alain Delon intentó ligar con ella en una ocasión. "Era con mucha clase, me dijo que le había gustado mucho conocerme y eso", aseguró.

Los abusos de poder

El año pasado, la actriz Kira Miró formó parte del elenco de la serie Pollos sin cabeza, de HBO Max. Durante la promoción, la canaria acudió a Eh! Podcast, conducido por Javi Ivànyez.

Sin embargo, además de hablar de su nuevo proyecto, la actriz aprovechó la ocasión para hacer un repaso a su carrera y hablar de sus inicios en los que, tal y como ella misma confirmó, sufrió abusos de poder por parte de la industria.

"Yo con 20 estaba obligada a hacerlo como parte de la promoción de la película. Y eran reportaje sexys. Sin ropa, ropa interior. Y eso estaba incluido, no te pagan extra, no iba a parte", apuntó.

"Tu estabas obligada como todo a hacer todas las promociones y las revistas masculinas estaban a la orden del día. Llegó un momento en el que dije no quiero hacer más, no quiero hacerlo porque me estoy exponiendo", explicó por aquel entonces la canaria.