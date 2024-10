El salto al prime time de 'La Ruleta de la Suerte': un premio merecido a uno de los pilares de la parrilla de Antena 3

Antena 3 sigue dedicado la noche de los sábados a los concursos. Después de la última tanda de especiales de Pasapalabra, la cadena probará con La Ruleta de la Suerte. Será la primera vez en la historia que el concurso que presentan Jorge Fernández y Laura Moure en la franja del mediodía salte al prime time, tal y como contó BLUPER en exclusiva.

Se trata de un premio justo para el programa que produce Martingala y que lleva años siendo uno de los pilares de la parrilla de Antena 3. La Ruleta de la Suerte es una de las claves del sólido liderazgo de las noticias que presenta Sandra Golpe, cuya racha alcanzó en septiembre los 80 meses.

Como sucede con Pasapalabra y Vicente Vallés en la noche, La Ruleta de la Suerte es el mejor access del informativo de la sobremesa. Los datos son espectacules. El formato sumó en septiembre 53 meses de liderazgo (21,1% y 1.446.000 espectadores de media).

Viene de firmar su mejor arranque desde 2009, abriendo una brecha de 10,5 puntos con su rival, la diferencia más alta de su historia. De hecho, el tándem que forma junto a Cocina abierta de Karlos Arguiñano es, hoy por hoy, imbatible. Bien lo sabe El gran premio de la cocina, que marcha a la deriva con datos que se mueven alrededor del 4%.

Además, desde hace cuatro años, La Ruleta de la Suerte también gira los fines de semana, donde también manda en audiencias frente a los espacios de crónica social Socialité y D Corazón. El concurso, que reemplazó a ¡Ahora caigo!, también ejerce impulsa a las noticias que pilotan Matías Prats y Mónica Carrillo.

Contra 'Got Talent'

Eso sí, en su salto al prime time, La ruleta de la suerte no lo tendrá nada fácil al enfrentarse a uno de los pesos pesados de la televisión: Got Talent España. El programa de Telecinco, que incorporó a Tamara Falcó como gran aliciente en su nueva temporada, no ha tenido problema en liderar frente al último torneo de campeones de Pasapalabra.

Como adelantamos en estas páginas hace unos meses, La Ruleta de la Suerte Noche tendrá un ritmo diferente a las emisiones diarias. El concurso contará con nuevas pruebas, nuevos gajos y un premio de hasta 100.000 euros para los concursantes.

Jorge Fernández y Laura Moure.

La ruleta en sí será más sencilla, pero las cifras de sus gajos serán más suculentas con una cantidad máxima de 2.000 euros. Eso sí, se mantienen las tradicionales 'quiebra' y el 'pierde turno'.

Además, La Ruleta de la suerte Noche contará con nuevo plató, que tendrá con una capacidad para 150 personas de público. Y la banda se hace más grande añadiendo a una cantante, una batería y una guitarra que se suman Joaquín y sus compañeros.

Las normas también cambian. Las vocales costarán 300 euros, por lo que habrá que pensarse muy bien cada intento de acertar. Además, habrá una prueba de velocidad o un panel con crono para asignar cuál de los concursantes empieza tirando de la ruleta. Otra novedad será que algunos paneles tendrán un premio fijo al resolverlo que irá aumentando de valor.

La ruleta final será el momento más emocionante de la noche. Y es que los sobres tendrán un valor que va desde los 5.000 hasta los 20.000 euros. Además, si un concursante consigue llegar a la prueba final con los gajos de 25.000 euros distribuidos en los paneles anteriores podrá añadir hasta 100.000 euros a su premio.