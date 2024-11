Martínez-Almeida se moja sobre Carlos Mazón en ‘El Hormiguero’: “Reconoció errores y dio la cara y es importante”

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Alemida regresó a El Hormiguero este martes para hablar con Pablo Motos de política. “Permíteme que empiece hablando de la DANA”, le pedía Pablo Motos, nada más arrancar la conversación. Y el presentador entonces deslizaba cómo todos los políticos han dicho que tras la tragedia no era el momento de tirarse los trastos, “pero no habéis parado”.

“Tenemos que hacer una reflexión en política. La sociedad nos siente como algo lejano, y más ahora”, admitía el madrileño, que destacó que la política son todos los presentes, desde él como alcalde a la gente que está en el público. Admitió que los políticos tienen problemas para “conectar con la sociedad”. Y lanzó una reflexión sobre Valencia: “La gente se estaba abrazando y limpiando y eran de todos los partidos políticos, y tienen que pensar cómo no sois capaces de trabajar juntos para reconstruir. Nosotros tenemos que ser capaces de lograr la reconstrucción sin mirar al otro”.

Almeida reflexionó sobre cómo el problema no es cometer errores, sino el no reconocerlos. “He cometido bastantes errores”, sentenciaba sobre su papel de alcalde de Madrid. “No se puede corregir si no admites el error. Esto de cara a los ciudadanos nos humaniza. Piensan que somos robots ciborgs que nos programan”. “Creo sinceramente que el drama de Valencia nos da esa oportunidad de reflexionar”, añadía.

Pablo Motos lanzó una pregunta directa: ¿Han hablado Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez de la DANA? “Feijóo dice que Sánchez no le ha llamado” sentenció, e intentando que su discurso “no quede partidista”. Con esto, detalló cómo cuando Filomena azotó Madrid él llamó a cada portavoz para explicar lo sucedido. “Feijóo ha propuesto las medidas de reconstrucción, y Sánchez tiene que asumir que es presidente para lo bueno y para lo malo”, apuntaba en ese mismo sentido.

“Mazón reconoció errorres y dio la cara. Y es importante. No debe ser fácil en una circunstancia de esas características, con gente que cree que te tienes que ir. En ese sentido, los ciudadanos lo que nos piden es dar la cara”, expresaría también.

Sobre Mazón, Pablo Motos le preguntó si a Mazón le apoya el Partido Popular porque no le queda más remedio o porque su gestión es buena. “Porque la prioridad es la reconstrucción de Valencia. Y lo dijo Feijóo ayer: no se van a admitir más errores. Carlos Mazón ha perdido cierta confianza en la sociedad valenciana, sabe que ahora empieza la reconstrucción y que no puede fallar. Ya no se pueden cometer más errores es el resumen”, terminaba diciendo.

La pregunta más delicada que lanzó Pablo Motos fue si Almeida cree que de haber sido del mismo partido el Gobierno Central y el de Valencia se habría gestionado de otra manera la DANA. "Me parece tan dramático pensar eso que prefiero ni planteármelo", aseguraba, e insistiendo en la idea que lo importante es "trabajar conjuntamente para reconstruir Valencia".

Además, del futuro de su partido apuntó que "lo que sé es que hay que tener un proyecto propio e identificable, en el que se pueda agrupar una amplia mayoría de españoles", poniendo el foco en cómo "hay españoles que sin votar el PP están preocupados por el deterioro de nuestra convivencia".