Pedro Ruiz sin pelos en la lengua sobre el estreno de 'Gladiator 2' en España: "Me agotó y salí antes de acabar"

El pasado 15 de noviembre llegó a las salas de cine de toda España la esperada secuela de Gladiator (2000), con la brillante dirección de Ridley Scott. Ambientada 16 años después de los eventos de la primera entrega, la historia sigue a Lucio Vero (Paul Mescal), hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino del emperador Cómodo.

Gladiator 2 fue rodada en diferentes localizaciones de Malta y Marruecos, con un presupuesto estimado de 210 millones de dólares. La grabación de las distintas escenas comenzó en junio de 2023 y finalizaron exitosamente en enero de 2024.

Ya han sido algunos los valientes que se han aventurado en lanzar las primeras críticas positivas de Gladiator 2. De esta manera, los críticos han elogiado las actuaciones de Paul Mescal y la dirección de Ridley Scott. Aunque no todo son buenas palabras y algunos admiten que la secuela no alcanza el impacto emocional de la original. En una de las webs especializadas en el sector, Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 84% de aprobación y en Metacritic una puntuación de 67.

Con motivo del estreno de Gladiator 2, Pedro Ruiz, una de las voces más autorizadas de nuestro país, ha querido compartir su opinión sobre la película dirigida por Ridley Scott. En los últimos años, Ruiz se ha destacado como un gran usuario de la red social X, antiguo Twitter. De esta manera, el catalán suma más de 57.600 seguidores que no pierden detalle de todo lo que el también actor y escritor tuitea diariamente.

Su carisma y cercanía con el público lo han convertido en una de las voces más respetadas del panorama nacional. Además, su dilatada trayectoria profesional lo ha consolidado como uno de los actores y humoristas más destacados de la escena cultural española.

De esta manera, el pasado domingo, Pedro Ruiz se pronunció sobre uno de los temas de actualidad que más se ha hablado en las últimas horas. Hacemos referencia al esperado estreno en los cines de toda de España de la película de Gladiator II.

"Gladiator 2 está rodada excepcionalmente, con un reparto muy bueno etc., etc... pero, para mí, es un festival de violencia permanente entre frases lapidarias. A mí me agotó y salí antes de acabar. De aquella Roma no quiero aprender nada", rezaba el tuit publicado por Pedro Ruiz a las 22.52 horas del pasado domingo.

Ruiz no se suele cortar en nada y no duda en apuntar lo bueno y lo malo que tiene Gladiator 2. El rodaje y el reparto son algunas de las cosas positivas que el catalán comparte con sus seguidores de X, antiguo Twitter. Por el contrario, apunta sin miramientos al "festival de violencia" y a las "frases lapidarias" que aparecen en la película de 2024 de Gladiator. Incluso sorprende a todos y admite que salió antes de la finalización de la película.

Pedro Ruiz debutó en televisión en 1972 como presentador del programa Estudio Estadio en Televisión Española. A lo largo de su carrera, ha conducido y participado en diversos programas, incluyendo Como Pedro por su casa y La noche abierta. Además, ha escrito, dirigido y protagonizado 17 espectáculos unipersonales, consolidándose como pionero en este género y destacando por su humor político y transgresor.