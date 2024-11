Esta escena de 'Gladiator' no estaba en el guion: "La mayoría no sabíamos lo que estábamos haciendo"

Comienza la cuenta atrás para el estreno en cines de la esperadísima Gladiator II y mientras aguardamos a que llegue el día de verla en la gran pantalla, aprovechamos para recordar algunas de las mayores curiosidades que nos dejó la primera película de Ridley Scott.

Una de ellas tiene que ver con el rodaje de la última secuencia del filme, que según han revelado algunos actores como Djimon Hounsou, no estaba en el guion original.

Estrenada en el año 2000, Gladiator fue todo un éxito tanto de crítica como entre el público y fue quizás el largometraje que propició el estrellato del actor Russell Crowe. En ella se cuenta la historia de un prestigioso general de la época romana, Máximo, que después de presenciar la muerte de su esposa e hijo a manos del tiránico hijo del Emperador, Cómodo (Joaquin Phoenix), es vendido como esclavo y obligado a convertirse en gladiador.

Dentro de este contexto, Hounsou interpretaba a Juba, un gladiador que acaba convirtiéndose en aliado de Máximo y ha revelado que, por lo visto, la última escena no estaba prevista. O al menos no de la manera que terminó pasando el corte en la sala de edición.

Después de sufrir varias heridas fatales durante su batalla final contra Cómodo, Máximo muere, y la película se centra en Juba, que entierra las pequeñas figuras de la familia del protagonista antes de prometer que le volverá a ver.

Djimon Hounsou en 'Gladiator'

Y, en una entrevista con la revista GQ en la que repasaba los que han sido los personajes más emblemáticos que ha interpretado en su carrera, Djimon Hounsou revelaba que la icónica escena final de Gladiator no estaba en el guion original.

Según Hounsou, la muerte del actor Oliver Reed, que interpretaba a Proximo en el filme, obligó a Scott y al estudio a improvisar y a adoptar ciertos cambios sobre la marcha con respecto al final de la película y esta última toma terminó siendo un momento muy íntimo que se rodó sin que la mayoría del equipo estuviera presente.

"La mayoría de los que estábamos allí no sabíamos lo que estábamos haciendo, particularmente en lo que respecta a esa escena, porque esa escena no estaba escrita [en el guion]. No sabíamos cómo íbamos a terminar la película porque, hacia el final del rodaje, habíamos perdido a un personaje importante como el de Oliver Reed. Y eso lo cambió todo. Estoy seguro de que hubo una discusión [entre] el estudio y, obviamente, Ridley Scott sobre cómo terminar la película, y la forma en la que rodamos esa última escena fue una sorpresa para todos, y tampoco había nadie cerca. Fue al final del día, con solo un operador de cámara, el director y yo y fue muy hermoso", contó el actor.

Aunque Hounsou no reveló cuál era el final original que estaba previsto para Gladiator, podríamos pensar que involucraba de alguna manera al personaje de Reed. El actor falleció de un ataque cardíaco en 1999 mientras estaba en un descanso en el rodaje de Gladiator y esto obligó a adoptar ciertos cambios en el guion y en el rodaje de nuevas escenas, que utilizaron lo que era, en ese momento, una tecnología innovadora de CGI.

Normalmente, las escenas de películas se planifican con mucha anticipación y también involucran a docenas de miembros del equipo, por lo que es sorprendente que Scott terminase rodando la escena final de la manera que dijo Hounsou.

Sin embargo, esto no hizo que la escena final de Gladiator dejara de ser una de las más emblemáticas de toda la película. El desenlace y la promesa de Juba de que volverá a ver a Máximo dejan una nota final esperanzadora que compensa lo que podría haber sido una película brutal e implacable sobre la venganza.