María Verdoy, alto y claro en 'Socialité' sobre los influencers que ayudan en la DANA: "Tiene que ser de verdad"

España sigue recuperándose de la tragedia de la DANA. Con los Cuerpos de Seguridad y miles de voluntarios volcándose con la Comunidad Valenciana, son varios los famosos que están mostrando su apoyo a las víctimas y damnificados. Entre ellos, han surgido influencers que están aprovechando su visibilidad para ayudar. Ahora bien, no todos los creadores de contenido están teniendo buena voluntad detrás de esos gestos de solidaridad.

Eso es lo que ha querido señalar en la mañana de este sábado 9 de noviembre María Verdoy desde Socialité. Dado que es valenciana, la presentadora ha mostrado varias veces su dolor por las víctimas de la DANA y ha revelado que ha ido a las zonas afectadas a ayudar. “La situación es absolutamente demoledora”, confesaba en directo a su compañero Antonio Santana.

Verdoy animaba al público a ‘echar una mano’. “Os aseguro que le rompe el corazón a cualquiera que vaya y vea el panorama que hay. Esos vecinos necesitan mucha ayuda. Os animo a que vayáis y echéis una mano, pero también a regalar abrazos, un rato de charla o cualquier signo de empatía porque lo necesitan”, comentaba.

“Toda ayuda es necesaria y que se puede ayudar de muchas maneras”, ha recordado. Ahora bien, ha tenido también palabras sobre los famosos que han ido a las zonas afectadas. Por supuesto, Verdoy ha aplaudido la solidaridad y empatía de celebridades como Rosalía, Paz Padilla o Aitana. Asimismo, el programa ha mostrado cómo varios influencers han ido a la zona para apoyar a las víctimas.

Ahora bien, Verdoy ha recordado que no todos los influencers han ido con buenas intenciones, sino por “postureo”. De ahí, que hiciera un llamamiento a no frivolizar con un asunto tan serio. “Es importantísimo visibilizar la ayuda. Es un aliciente que tienen los influencers, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No pretendo juzgar a nadie. Pero yo he estado en la zona cero y a mí no se me ha ocurrido hacerme un selfie”, comentaba.

María Verdoy y Antonio Santana en 'Socialité'.

“Yo no he visto ni siquiera el momento de grabarme limpiando. Más que nada porque si vas a ayudar, es muy complicado hacer esto”, proseguía, para después señalar “la importancia de no frivolizar” con “el escenario de una tragedia”.

“Espero que esto no derive en postureos o en algo que no aporte. Así que visibilicemos. Yo he utilizado mis redes para orientar a muchos voluntarios que quieren saber cómo ayudar. Pero insisto, el mensaje es que ayudemos de verdad, porque lo necesitan urgentemente”, manifestaba.