Pelayo Díaz se estrena en 'Espejo Público' atajando las críticas: "Le caigo mal a la gente que no es inteligente"

Su fichaje se anunciaba el viernes y solo ha tenido que transcurrir el fin de semana para que, este lunes, 21 de octubre, Pelayo Díaz se estrene como colaborador de Espejo Público. Lo ha hecho respondiendo a su última polémica y dejando claro que será un tertuliano que dará que hablar.

Hace unos días, Marta Riesco, reportera de Ni que fuéramos Shhh, le abordaba en un 'photocall' para preguntarle por sus planes de ser padre. "Está pensado, sí, pero me faltan unos euros. Si tienes unos euros sueltos...", bromeaba el exnovio del desaparecido David Delfín.

Pese a negarlo, la frase de Díaz fue interpretada como una banalización de los vientres de alquiler. Tras ofrecer las imágenes, el programa presentado por Susanna Griso planteaba si el nuevo polemista lanzaba estas declaraciones sin intención alguna o para agitar.

"No, no está todo pensado. Hay veces que uno, sin quererlo, se convierte en el ojo del huracán. No sé por qué se le da tanta importancia a las cosas que digo si según esta gente que me critica no soy tan importante", aseguraba el que fue estilista de Cámbiame.

"Pongámonos de acuerdo, ¿es tan importante lo que digo o no? ¿Se tiene que mirar milimétricamente qué se dice y en qué momento se dice? Claro, hay titulares ahí de catedráticos de Twitter a los que no voy a contestar", ha señalado Pelayo, mientras Miquel Valls preguntaba: "¿Por qué crees que caes tan mal?".

Pelayo Díaz, nuevo colaborador de 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

"No creo que la realidad de Twitter sea la de mi vida. Yo no siento que caiga mal a todo el mundo, le caigo mal a la gente que no es inteligente, claro. Hay que tener inteligencia para entender", respondió el bloguero.

Poco después, después un rifirrafe con Laura Fa, Griso iba al grano y preguntaba al diseñador si se barajaba la gestación subrogada como modo de ser padre. "Están todos los planes sobre la mesa, pero igual que está la adopción. Que la gente tiene la concepción errónea de que es mucho más fácil para una pareja homosexual y no. Quiero decir, no es un tema banal el de ser padre. Hay que pensárselo bien".

Por último, Pelayo Díaz ha respondido a Irene Montero, que fue realmente crítica con él en X por sus declaraciones a Riesco: "Si usted a usted le molesta que yo incluso me plantee ese método... Estuvo en el gobierno de coalición y, como ministra, podría haberse planteado derogar la ley con la que era legal traer bebés de otros países".

"No lo hizo, bueno. No solo eso, agravó las leyes para que los violadores y maltratadores tuvieran menos pena", ha rematado Díaz, mientras que Fa le pedía que no "mezclase" discursos. Sin más, Gema López pasaba a publicidad y, a la vuelta, Pelayo ya ha opinado sobre otros asuntos en escaleta de los que no era protagonista.