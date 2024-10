'Espejo Público' ficha a Pelayo Díaz: El polémico estilista se incorpora como colaborador del magacín de Antena 3

Fichaje bomba en Espejo Público. El magacín matinal de Antena 3 suma a Pelayo Díaz. El estilista salta de RTVE a Antena 3. Tras su polémica participación en MasterChef Celebrity, el estilista retorna a la televisión. Así se ha anunciado al final de la emisión del programa en la mañana de este viernes 18 de octubre.

Tras informar sobre las últimas controversias sobre Dulceida y Laura Escanes, Nando Escribano lanza la noticia. “Tenemos nuevo chico en la oficina, este nuevo colaborador de esta sección se va a estrenar el lunes y va a poner muy nervioso o nerviosa a alguien de esta sección”, expresaba el colaborador. “¿Me has mirado a mí?”, quiso saber Susanna Griso. “No lo sé”, respondió misterioso.

Después de una pausa publicitaria, Escribano siguió dando pistas sobre el nuevo colaborador que se incorporará desde el lunes a la sección de Corazón de Más Espejo. “Es un hombre que no hay término medio o te cae bien o te cae mal. Yo me llevo bastante bien con él, me gusta porque es una persona muy deslenguada, va a dar mucho juego y me consta que hay colaboradores y colaboradoras de este programa que igual no les hace gracia su presencia”, proseguía.

“Y esa persona es Pelayo Díaz”, anunciaba, mostrando al estilista con imágenes en las pantallas del magacín. La expresión de alguno de los tertulianos era de pleno misterio. Fue la propia Susanna Griso la que rompía el hielo. “Eso nos obliga a cuidar mucho más nuestros estilismos”, expresaba.

“Creo que va a dar mucho juego, es un tío que no se calla absolutamente nada”, agregaba Escribano. “Y Lomana y él me va a gustar mucho ese team”, señalaba Sergio Pérez. “¿Por qué ha tenido pique con Lomana o con quién?”, quiso saber la presentadora. “Es un tipo que ha tenido polémica con muchos personajes y en concreto con algún colaborador que ya descubriremos”, apostilló Escribano.

'Espejo Público'.

El desembarco del estilista será este 21 de octubre, tal y como ha podido confirmar también BLUPER. Quedaba la duda de si su fichaje por Antena 3 significaba su marcha definitiva de RTVE. Según señala El Televisero, Díaz compaginará su labor de tertuliano en D Corazón los fines de semana con su nuevo puesto en Espejo Público.

Pelayo Díaz ha estado en el ojo del huracán en estas últimas semanas por su participación en la novena edición de MasterChef Celebrity. Sus múltiples desencuentros con Marina Rivers han sido muy comentados en redes sociales. Precisamente, se ha convertido en el séptimo expulsado de esta temporada.