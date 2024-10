El cambio físico de Inger Nilssson: la mítica Pippi Calzaslargas reaparece en la televisión catalana

El personaje de Pippi Calzaslargas ha acompañado a millones de españoles en su infancia, y en muchas generaciones. Y es que la serie de televisión sueca, que adaptaba los libros de Astrid Lindgren, se repuso durante años tanto en Televisión Española como en Antena 3.

La ficción contaba las andanzas de Pippi Calzaslargas, una niña pelirroja, de trenzas naranjas, que vive sola en su mansión, Villa Kunterbunt, mientras su padre, un pirata, vive en una lejana isla africana. Como mascota tiene a un mono, el Pequeño Tío, y un caballo a lunares, el Señor Nilsson. Y pronto haría amistades con dos pequeños niños del barrio: Tomy y Anika.

El personaje de Pippi estaba interpretado por Inger Nilsson, que contaba con escasos diez años cuando se estrenó la serie, allá por el cada vez más lejano 1969. Tuvo una gran popularidad en el mundo entero, llegó a venir de visita a España y fue recibida por una estrella en el programa Directísimo de José María Íñigo, y protagonizó varias películas más en las que encarnaba, de nuevo, a Pippi.

Poco a poco, Inger Nilsson fue dejando los focos y la vida pública. Pero este fin de semana ha hecho una reaparición muy especial en la televisión catalana. Y es que la que fuese la queridísima Pippi Calzaslargas ha dado una entrevista a Ricard Ustrell en el programa Col·lapse de TV3.

En la actualidad, Inger tiene 65 años, y todavía se puede identificar el brillo de los ojos de la que antaño fue una niña que podía levantar a un caballo en brazos, la que se ponía cepillos en los pies para limpiar la casa, y que sabía esquivar, como pocos, los servicios sociales para que la dejasen vivir en paz. Su pelo no era pelirrojo, sino castaño, y ondulado.

Durante su entrevista, Inger ha explicado que no tuvo una carrera tan exitosa como cuando era una niña, pero que no se arrepentía lo más mínimo. En la IMDB, de hecho, no figura ni una veintena de títulos en su filmografía, entre los que se pueden encontrar personajes episódicos en series o algún que otro cortometraje.

Inger Nilssson en 'Col·lapse'.

En su entrevista, Ricard Ustrell le ha preguntado por algunos bulos que han marcado su vida, como que se había muerto, o que era millonaria y gastaba su fortuna a escondidas. En TV3, Inger ha demostrado que está viva, en plena forma, y, por desgracia, sin esos millones que se presupone que había ganado. “Siempre me encuentro con gente que me dice que le salvé la infancia: gracias a ti pude ser yo. Realmente no sé qué pude ser, la personalidad salvaje de Pippi creo que fue la clave”, fue una de las declaraciones que dejó la actriz en su intervención. “Todo el mundo quería que fuera Pippi, pero yo no podía volver a tener 9 años”, diría también.