¿Cómo acabó ‘Aída’? Así quedaron los personajes en el último capítulo de la serie de Telecinco

El pasado lunes, Eduardo Casanova soltaba una bomba durante su visita a MasterChef Celebrity. Aída volvía. La mítica serie de Mediaset tendría una nueva vida, aunque entonces el ahora director de cine no soltó más detalles sobre el regreso. Y solo unos días después, desde el grupo audiovisual de Fuencarral lo confirmaban. El barrio de Esperanza Sur volvería a acoger aventuras de Aída García y familia, pero no en una nueva temporada, sino en forma de largometraje. Aída y vuelta es su título.

Paco León, uno de los actores protagonistas de la comedia y con cuatro largometrajes dirigidos hasta el momento en su carrera, será quien se ponga detrás de la cámara para esta aventura. Quién mejor que él para saber cómo hay que contar toda la historia de la que fue su familia en la ficción. Además, escribirá el guion junto a Fer Pérez, quien fue guionista de la Aída original.

“Al principio había muchas ganas del público y también de nosotros de un reencuentro. Cuando me propusieron que fuera yo el que dirigiera el proyecto, tuve algunas dudas. Después se me ocurrió una idea y ahora estamos trabajando en ello con ilusión. Va a ser un viaje muy fuerte para todos volver a Esperanza Sur”, ha comentado Paco León en una nota facilitada a los medios.

De momento no se ha confirmado el nombre de ninguno de los actores que estarán en la película de Aída, aunque se ha confirmado que volverá su elenco original. “La familia de Aída, que se mantiene tanto dentro como fuera de las pantallas, quería reunirse de nuevo para dar un tributo en forma de película a la serie que había cautivado a millones de espectadores”, asegura en ese sentido Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema.

Sin embargo, sí que hay una persona que se ha bajado del barco: Ana Polvorosa. Tal como ha adelantado Fórmula TV, la actriz descarta participar en esta película. "Lo que se ha contado es que se va a hacer una película y yo no voy a estar", ha explicado al citado medio en exclusiva. Y añadía: "No por nada, tengo pleno amor a todo este universo de Aída, pero así lo he decidido, porque creo que en el momento en el que estoy así me lo pide mi energía, lo que siento".

Que no salga en la pantalla no significa que su personaje, Lore, no pueda ser referenciada en la película. Y ahora falta por ver qué ha sido de todos esos personajes a los que tanto cariño se les cogió en la pequeña pantalla. Y es que en el último episodio dejamos a todos ellos en caminos bien diferenciados. Algunos casados y felices, otros con un futuro prometedor fuera del barrio, y también había personajes a los que todavía le faltaba mucho por vivir. Así quedaron la vida de todos los protagonistas en el último episodio, que se tituló Sé lo que hicisteis el último capítulo.

Aída, ¿en libertad?

Aída )Carmen Machi) entró en la cárcel al matar al marido maltratador de Soraya (Miren Ibarguren) golpeándole con una plancha. Esto sucedió en la mitad de la temporada 6. Posteriormente, recibió la libertad condicional y huyó a Cuba. Volvió al barrio de Esperanza Sur en su último capítulo por sorpresa, coincidiendo con la boda de su hija Soraya con Chema, enlace que ella desconocía.

Soraya y Chema, casados

A Soraya y Chema (Pepe Viyuela) los dejamos recién casados en aquel último capítulo, fechado en junio de 2014. Fue una boda que no salió como estaba prevista, pues Fidel perdió parte del presupuesto en un negocio que no llegó a buen puerto, pero no les impidió darse el sí quiero. Diez años después del enlace, habrá que comprobar si el tendero ha conseguido hacer feliz a la hija de la que un día fue su pareja.

Los personajes de Soraya y Chema en 'Aída'.

Luisma y Paz, también

En plena boda de Soraya y Chema, Luisma (Paco León) se apropió del enlace y tuvo sus cinco minutos de protagonismo. Aprovechó la ocasión para pedirle perdón a Paz (Melani Olivares) por no contarle a su ex Ainhoa (Manuela Velasco) que estaban juntos, y le propuso retomar la relación. Él sabía que estar juntos podía ser un error, pero si era así, prefería equivocarse todos los días de su vida. “Paz ¿quiere casarte con este tonto?”, le preguntó a la que era su vecina, y ella aceptó. Se casaron allí mismo.

El adiós de Mauricio, Macu y Machupichu

Machupichu (Óscar Reyes) anuncia que regresa a Ecuador: va a montar un bar por su cuenta. Macu (Pepa Rus) se va con él. Mauricio Colmenero (Mariano Peña) intenta convencerle para que se quede, pero, finalmente, él también los acompaña al otro lado del charco. Esto supuso el cierre del mítico Bar Reinols. ¿Habrán vuelto a España para esta nueva aventura cinematográfica?

Aidita, embarazada

La serie acabó con una historia que ya se había vivido en la familia. Aidita (Sanseverina Lazar) huye de casa en el último minuto, después de la boda de su madre. Está embarazada de su novio y no se atreve a decirlo en casa, por lo que pone pies en polvorosa. Lo mismo que hizo su progenitora, y también su abuela.

Los personajes de Luisma y El Barajas en 'Aída'.

Jonathan, Lore y Fidel

El rebelde Jonathan (David Castillo) acabó la serie muy centrado. Ingresó en el ejército junto a su amigo Mecos. Lorena (Ana Polvorosa) ya se había marchado de Esperanza Sur tiempo atrás para dedicarse a la música, acompañando a Carlos Baute. Y se ve que no tiene intención de volver. Fidel, por su parte, tenía intención de estudiar ingenieria, y habrá que comprobar cómo le fue profesionalmente.

La Bim-Bam-Bum y El Barajas, juntos

En Esperanza Sur todos tuvieron algún idilio con un vecino. Eugenia, la Bim-Bam-Bum, madre de Aída, tuvo un romance con El Barajas (Canco Rodríguez), el amigo de su nieto Luisma, y cuando la serie acabó se dieron una nueva oportunidad. ¿Cuajaría el amor entre ellos?