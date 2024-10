Esta es la sorprendente dieta que Omar Montes toma a diario: así le ayuda su nutricionista en la cena

Omar Montes fue el gran protagonista de la última emisión de El Hormiguero. El artista madrileño acudió al espacio de Pablo Motos, una vez más, y lideró el access prime time del pasado jueves. Así, sumaron un 16,4% de share y una audiencia media de 2.028.000 espectadores.

En esta ocasión, el joven cantante natural del barrio madrileño de Pan Bendito vino a promocionar uno de sus futuros proyectos musicales. De esta manera, el próximo 12 de octubre todos los seguidores de Omar Montes podrán disfrutar de un concierto en el Palacio de Vistalegre, que se encuentra en el distrito de Carabanchel. Puedes adquirir alguna de las localidades que siguen aun libres, cuyos precios varían entre los 35 a los 60 euros.

Más allá de hablar de sus proyectos personales. Omar Montes también habló de otros temas en su visita a El Hormiguero. Pablo Motos no dudó en preguntarle una cuestión relacionada directamente con la salud del cantante de reguetón y flamenco.

"¿Es verdad que tienes un nutricionista?", le preguntaba directamente el presentador valenciano. "Tenía Pablo, tenía. Me ha durado mes y medio", le respondía en tono serio el invitado. "Pero ¿has comido?", le preguntaba Trancas, una de las famosas hormigas del programa. "No. Se ha comido él todo lo que ha querido. Ahora está en terapia, por lo visto", explicaba en claro tono sarcástico el artista.

"Los primeros días me obligaba a entrenar y me hacía dieta. Al final acabamos entrenando, porque me gusta. Pero él acabó comiendo lo que yo como. Antes de dormir, cereales de ositos de chocolate con leche", confesaba Omar Montes en la conversación con Pablo Motos.

La cena de Omar Montes

"Eso es lo que más engorda del mundo", replicaba Motos sobre lo que comentaba Omar. "Comíamos medio paquete cada uno. Porque si lo dejas abierto, al día siguiente está como correoso. Si tú abres el paquete, es para terminarlo", indicaba el cantante.

"O sea, tu no adelgazaste, pero el nutricionista sí engordó", preguntaba el presentador de El Hormiguero. "Engordó unos 10 o 12 kilos, en un mes. Yo perdí 200 gramos", explicaba Montes, orgulloso y en su tono peculiar de humor.

La conversación siguió por el mismo tema: la alimentación. "¿Cuál es la mejor hora para comer un kebab?", sorprendía Motos a su invitado. "Por la noche es lo mejor. Para la recena", afirmaba Omar Montes.

"Para la cena tú puedes comer pechuga de pollo. Pero si pasan muchas horas hasta que te acuestas, tienes que recenar. Sino tu cuerpo entra en cetosis. Yo sé de dietas, apuntaba el famoso cantante. "Si sudas por la nuca, después de comer un kebab, es que era un buen kebab", apuntaba el último invitado de El Hormiguero.