David Moreno, el ídolo de los niños con 'La casa de los retos': "Me encantaría concursar en 'Bailando con las estrellas"

Si los niños de hace 20 años tenían al Club Disney o al Megatrix como referentes en la televisión, los de ahora lo encuentran en La casa de los retos. Se trata del programa infantil pilotado por David Moreno y que regresa este lunes 7 a Boing con su sexta temporada con emisión en tira diaria de lunes a jueves (20:30).

"Venimos a hacer lo mismo de siempre, pero con un girito interesante", asegura en conversación teléfonica con BLUPER el presentador de este formato en el que tres equipos formados por padres e hijos se enfrentan cada semana a las pruebas más divertidas. "Tenemos un total de once nuevos retos y una nueva línea gráfica diferente", avanza Moreno.

"Los niños son un público súper agradecido. Me lo paso increíble con ellos. Cuando vienen al programa flipan porque están haciendo realidad uno de sus sueños. Es como si estuvieran en el Parque Warner", dice. "Todo el equipo nos cargamos de su emoción e ilusión. Lo ponen muy fácil porque vienen sin nintún tipo de pretensión".

Lo cierto es que La casa de los retos fue el programa de infantil de producción propia más visto entre los niños en los canales temáticos, con una media del 17,1% de share entre los espectadores de 4 a 12 años. Las más de 10.000 familias que se interesado en participar, muestra el interés de los más pequeños por el programa, que también está disponible en Max.

"La casa de los retos me aporta felicidad máxima, aprendizaje continuo, mucha disciplina y un sueldo", señala David Moreno, consciente de la "responsabilidad" que tiene en las grabaciones: "En el momento que te equivocas, hay que parar. Los niños pierden el hilo y hay que repetir, perdiendo la magia del momento".

Tres de las familias que participan en 'La casa de los retos'.

Libros infantiles

Por otra parte, David Moreno es el mejor ejemplo de cómo un canal temático apuesta por el talento. Más allá de su labor delante de las cámaras, el riojano escribe historias infantiles, como Pichichán y la mágica aventura de los retos. "Ha sido uno de los libros más vendidos en los últimos años", celebra.

"Es muy guay poder aprovechar la popularidad que me da La casa de los retos para incitar a los pequeños a leer un libro con valores, que habla del trabajo en equipo, de la importancia de la familia o la diversidad", dice Moreno que ya trabaja en su próximo proyecto literarios. "Les engancha a la lectura de una forma divertida, y muchos padres me escriben agradecidos".

"Es muy guay poder aprovechar la popularidad que me da 'La casa de los retos' para incitar a los pequeños a leer"

Más allá de La casa de los retos, a David Moreno le gustaría tener más aventuras en televisión tras haber conducido Toc toc... ¿se puede? en Telemadrid o participar en La Fiesta Digital, que pronto se estrenará RTVE. "Mi casa es Mediaset", sentencia.

"Me hubiese encantado presentar Lo sabe, no lo sabe. Xuso está fantástico y genial, pero es un formato donde digo ¡wow! También se habla de la vuelta del Caiga quien caiga, y me encantaría. O estar de colaborador en un debate de Gran Hermano o hasta ser concursante de Bailando con las estrellas.

David Moreno, en el evento de 'La casa de los retos' celebrado en Kinépolis.

Y lo dice alguien que fue bailarín de Shakira, concretamente en el videoclip de Rabiosa. "Experiencias locas que te da la vida", cuenta Moreno, que recuerda cómo la coreógrafa de la artista, Maite Marcos, fue a Barcelona para hacer un casting de bailarines. "Yo la escribí porque ella fue mi coreógrafa en High School Musical junto a Daniel Diges y Macarena García.

"Yo no sabía ni que iba a ser un videoclip con Shakira ni que yo iba a bailar con ella. Fue muy de imprevisto", confiesa este "niño grande", al que todos los críos adoran: "Siempre lo digo, pero pasar por una puerta de un colegio cuando terminan las clases puede ser un complicado. Yo estoy encantado de que me pidan fotos, sea la hora que sea".