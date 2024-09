'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad': el único gran proyecto televisivo de Julián Muñoz

Julián Muñoz en 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'.

Desde que se hiciese conocido su romance con Isabel Pantoja, Julián Muñoz fue un personaje habitual de la prensa del corazón. El exalcalde de Marbella, que ha muerto a los 76 años como consecuencia de un cáncer de pulmón, llenó horas y horas de televisión con sus andanzas sentimentales primero, y con sus problemas judiciales más tarde. Mítica fue aquella entrega de Salsa Rosa del 2 de agosto de 2003, en la que tuvo un cara a cara con Jesús Gil en la que no pararon de llamarse “golfo” el uno al otro.

Los problemas con la justicia de Julián, destapados en la Operación Malaya, llevaron al antaño camarero a la cárcel, de la que salió no por cumplir toda la condena, sino por el cáncer que ha estado sufriendo en los últimos años.

El revuelo de su noviazgo con Isabel Pantoja, a la que él solía llamar “mi mujer” en sus intervenciones, provocó que algunas personas de su entorno hiciesen carrera televisiva. Y la más destacada fue su exmujer, Mayte Zaldívar, quien se hizo con una silla del programa A tu lado, y años después, tras pasar por la cárcel, fue concursante de Supervivientes.

Esto no significa que Julián no se haya sentado nunca en un programa de televisión. Porque lo ha hecho, en lugares tan dispares como Detrás de la verdad, donde charló con Nieves Herrero, hace ya casi una década. O aquella intervención en Todo es Mentira, de Cuatro, en la que aprovechó para cargar contra Isabel Pantoja, a pesar de que el objetivo era comentar la serie documental de HBO El Pionero, que giraba sobre la figura de Jesús Gil. Y sin olvidar su última entrevista para ¡De Viernes!, emitida el pasado septiembre.

Sin embargo, su gran incursión en televisión tuvo lugar en el año 2022. Y es que Telecinco le convirtió en el protagonista de la serie documental Julián Muñoz: No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, y que constó de dos entregas.

En marzo de 2021, Telecinco consiguió grandes datos con la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, en la que Rocío Carrasco narraba todo lo que había sufrido a raíz de su relación con Antonio David Flores. En la misma línea se trazaron posteriormente otros espacios, como Ahora, Olga y la mencionada producción sobre Julián.

Julián Muñoz, en la serie documental de Telecinco.

Un ataque a Isabel Pantoja

El título aseguraba que lo que se exponía allí no tenía fines revanchistas, pero todo indicó que era un programa destinado a machar la imagen de Isabel Pantoja, expareja de Julián. Entre otras cosas, preguntará si cree que Isabel Pantoja le dejó de querer una vez se le terminó el dinero, o qué era lo que más le gustaba de la cantante, con la que tuvo una relación de cuatro años. “Me salió muy cara”, aseguró en la primera promo, en referencia a su idilio con la tonadillera.

Finalmente, en Julián Muñoz: No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, vimos una entrevista a Julián, vestido de camisa blanca inmaculada, con camiseta negra, sobre fondo gris. Una forma de decirnos, quizá, de que aquella historia tenía matices de todas las tonalidades, y que iría de la luz a las tinieblas con facilidad. Paloma García Pelayo fue la encargada de hacer la entrevista, que tuvo debates posteriores en sus dos entregas.

Como ya analizamos en estas páginas, aquel programa fue una colección de fallos u omisiones en las que había intención de dejar mal parada a Isabel Pantoja. Tanto era así que se vio mucho antes imágenes de la cantante declarando ante el juez que las del propio protagonista del relato.

“Yo me sentía como el tío más importante del mundo, había conseguido que un personaje tan impresionante como Isabel Pantoja se fijara en mí, yo era el puto amo”. “La primera vez que yo me acosté con Isabel Pantoja fue precisamente en el apartamento de Guadalpín, más claro el agua, yo cada vez que podía me escapaba y nos veíamos, al principio en Guadalpín, después en Cantora”. O “Fui un hipócrita y un sinvergüenza por haber consentido que todo aquello pasara, hay imágenes con Isabel Pantoja con mi nieto en brazos, cuando ya estábamos juntos a escondidas” fueron algunas de las perlas que Julián llegaría a deslizar en esta serie documental.

Audiencias discretas

Julián Muñoz: No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad fue el arma de Telecinco para frenar el estreno de Tu cara me suena en Antena 3, en aquella edición en la que concursaron Agoney, Los Morancos, María Peláe o Lydia Bosch, entre otros. Y la primera semana la cosa funcionó. La docuserie se estrenaba fuerte con un 18,8% y casi 1,9 millones de espectadores, mientras que el concurso de imitaciones aguantó con un 18,5% y 2,2 millones. La semana siguiente, sin embargo, Julián bajó hasta un 14,4% con 1,4 millones, y TCMS superó los 20 puntos porcentuales.